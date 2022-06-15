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Bakanlık önüne park etmişti! Bakan Koca ve Ankara Şehir Hastanesi'nden açıklama!

Taşıdığı hastanın kabul edilmediği iddiasıyla aracı Sağlık Bakanlığı önüne park eden ve ambulans şoförü ile görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ankara Şehir Hastanesi'nden açıklama geldi. Kabul edilmediği iddia edilen hastanın aynı gün sabah 10.14'te hastaneye girişinin gerçekleştiği ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı önünde kendisini ambulansa kitleyen ambulans şoförü, taşıdığı bir hastanın hastaneler tarafından kabul edilmediğini söyleyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmek istemişti.

Ekleme: 15.06.2022 - 21:52 Güncelleme: 15.06.2022 - 21:53 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık önüne park etmişti! Bakan Koca ve Ankara Şehir Hastanesi'nden açıklama!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Şoför arkadaşımız arzusu üzerine misafirim oldu. Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra aracıyla bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı' ifadelerini kullanmıştı.

'HASTANE ARAYIP BULAMAMAK' KONUSU OLMADIĞI BİLDİRİLDİ

Konu ile ilgili Ankara Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada, ' Kişinin taşıdığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisine girişinin HBYS incelemesi sonucunda aynı gün sabah saat 10.14'te yapıldığı tespit edilmiştir. 'Hastane arayıp bulamamak' konusu olmadığını, hastamızın sürecinin uluslararası tıbbi kaideler ve ülkemiz mevzuatı doğrultusunda en uygun şekilde yürütüldüğünü ve neticesinde ilgili servisimize yatışının kısa sürede gerçekleştiğini bildirmek isteriz' ifadeleri kullanıldı.

Ankara Şehir Hastanesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sürücüsü olduğu ambulansla, Sağlık Bakanlığı önünde 14 Haziran 2022 Salı günü saat 13.45'te, kendi ifadesiyle 'eylem' yapan kişinin taşıdığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisine girişinin -HBYS incelemesi sonucunda- aynı gün sabah saat 10.14'te yapıldığı tespit edilmiştir.

Dün bazı basın yayın organlarında da yer alan habere konu ambulans şoförünün eylemine karşı yayılan haberler üzerine bir kamuoyu açıklaması yapma ihtiyacı doğmuştur. Dün gerçekleşen olayda ambulans şoförü, 'Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım.' şeklinde bir beyanda bulunmuş, bizim 'makul olmayan davranış' demeyi tercih edeceğimiz eylemi ve sözleri bazı yayın organlarında yer almıştır. Kendisi Bakanlığa bağlı bir sağlık çalışanı olan kişi, talebine binaen Sn. Bakanımız ile görüşmüş, aldığımız bilgiye göre, görüşme daha ziyade kendi kişisel konuları özelinde olmuştur.

Ambulans şoförünün taşıdığı onkoloji hastası, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sevk edilmiş, söz konusu hasta, nakil aracıyla hastanemize getirilmiş ve hastanemiz Acil Servisine 10.14'te giriş yapmıştır. Acil Tıp Kliniğimizdeki değerlendirme sonrasında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğimizce tetkikleri yapılan hastamızın saat 11.20'de Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğindeki odasına yatışı gerçekleştirilmiştir.

Hastanın yatışı sağlandıktan yaklaşık 2,5 saat sonra, araçta herhangi bir sağlık görevlisi ve hasta bulunmadığı halde, ilgili kişi, hasta nakil aracını bakanlık önüne park etmiştir.

Bakanlığa davet edilerek görüşülen arkadaşımızın yol açtığı olay için bu açıklamayı kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına yapmak zorunda kaldığımızı ve olayın, 'hastane arayıp bulamamak' konusu olmadığını, hastamızın sürecinin uluslararası tıbbi kaideler ve ülkemiz mevzuatı doğrultusunda en uygun şekilde yürütüldüğünü ve neticesinde ilgili servisimize yatışının kısa sürede gerçekleştiğini bildirmek isteriz.
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