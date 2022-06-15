Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş İsveç-Finlandiya açıklaması!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt ile ortak basın toplantısı düzenledi.Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'İsveç ve Finlandiya'nın bize gönderdiği belgeler beklentilerimizden çok uzak. İki ülkenin nasıl tavır alacağına bakacağız.İdlib'de 100 bin tane daha briket ev yapıyoruz. Bunları yaparken yalnız kalıyoruz. Ayrıca terör örgütleri, insanlara askerlerimize saldırıyor. ABD ve Rusya bu bölgeden teröristleri temizleyeceklerini söylediler ama sözlerini yerine getiremedik. Her türlü terör tehdidine karşı tedbirlerimizi almamız lazım.Bir BM planı var. Haritayı göstererek arkadaşlara da gösterdim, biz bu planı uygulamak istiyoruz. Bunu BM çatısı altında yapmamızda fayda var. Lavrov'a da bunu söyledim.Rusya'dan da cevap bekliyoruz, olumlu cevap gelirse toplanacağız. Askeri alanda teknik çalışmalar devam ediyor. İşleyiş ve denetim de dahil tüm konular ele alınacak. BM ve Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Ukrayna da olacak. Herkesin endişesinin giderilmesi lazım.Rusya diyor ki; 'Ukrayna'ya gidecek gemiler silah taşımasın', Ukrayna da, 'Rusya limanlarımıza saldırmasın' diyor. Bunların giderilmesi lazım. Mayınlardan temizlemek yerine güvenli hatlar ve güvenli bölgelerde denetimler yapılacak. 40'a yakın ülke, tahıl alımının yüzde 50'sini bu iki ülkeden yapıyor. Bazı ülkeler tamamını bu iki ülkeden alıyor.'Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla, Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz'de bir tahıl koridoru oluşturulması planına ilişkin, 'Görüşmeleri Birleşmiş Milletler çatısı altında yapmamızda fayda var. Rusya ve Ukrayna'ya da bunları söyledik. Tüm dünyanın yararına bir şekilde çabalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzde süreçte Rusya'dan olumlu cevap gelirse dörtlü toplantıyı İstanbul'da gerçekleştireceğiz.' dedi.