Ankara'da cinayet gibi dolgu! CHP'li İlkay Yiğit'in ölümünde akılalmaz ihmal

CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'in ölümüne yol açan sel baskınının, Tatlar Deresi'nde yapılan hatalı dolgudan kaynaklandığı ortaya çıktı.Ankara Büyükşehir meclisinin Haziran ayı toplantısının ana gündemi, 4 kişinin öldüğü sel felaketi oldu.Akyurt'taki sel felaketinin, Tatlar deresinde Büyükşehir tarafından yapılan hatalı dolgudan kaynaklandığı dile getirildi.Yarım bırakılan isale hatları ile mazgal ve rögarların temizlenmemesi ve Büyükşehir'in ilçe belediyeleriyle uyumlu çalışmamasının da felakete zemin hazırladığı vurgulandı.BORU HATLARINI DEĞİŞTİREREK CİDDİ ÖNLEMLER ALMASINDA FAYDA VARToplantıya başkanlık yapan Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal 'ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesinin tedbirleri artırarak isale hatları, boru hatlarını değiştirerek ciddi önlemler almasında fayda var' dedi.Meclis üyeleri Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sahada hiç görünmediğini de gündeme getirdi.AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, facianın nasıl geldiğini şöyle anlattı. Bildik, 'Büyükşehir Belediyesi, Tatlar Deresi'nde 2020 Aralık ayındayol çalışması yaparken dereyi daralttı. O dönem uyarıda bulunduk ama bizi dinlemediler. Ayrıca yolu da bitirmediler. 15- 20 kilometrelik bir yol. Tepeden köylerden inen yağmur, dere daraltıldığı için yolu yuttu. Facia bu yüzden geldi. CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, Peçenek tarafına servis atıyor. Sular birden taşınca Tatlar deresinin civarında, minibüste mahsur kalarak boğuluyor.' dedi.