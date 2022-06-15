  • USD: 17,23 - 17,27
  • EURO: 18,01 - 18,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Almanların zamsız günü yok!

Son yılların en yüksek enflasyon oranının görüldüğü ülke, temel gıdalardaki pahalılığı konuşuyor.

Ekleme: 15.06.2022 - 10:43 Güncelleme: 15.06.2022 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Almanların zamsız günü yok!Koronavirüs salgını ve ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı, küresel ekonomiyi olumsuz etkiliyor.

Hayat pahalılığı, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak bilinen Almanya'da gazete manşetlerinden düşmüyor.

Almanya'da 'fiyat patlaması'
Bild, "Yeni çılgınlık listesi: Yüzde 94,8'lik fiyat patlaması!" başlıklı haberinde, "Enflasyonun sonu yok! Fiyatlar bir yıldır kontrolden çıkmış durumda." dedi.

Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine işaret edilerek, ülkede son 50 yılın en yüksek enflasyon seviyesinin görüldüğü, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayın ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 oranında arttığına vurgu yapıldı.

Hangi üründe ne kadar artış yaşandı
Her ürünün bir kez daha pahalılaştığına, enerji fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94,8'le iki katına çıktığına dikkat çekildi.

Artan gıda fiyatlarından bahsedilirken, kolza yağının yüzde 65,2 ve tereyağının yüzde 43 arttığına işaret edilerek, "Fiyatlardaki artış; makarna (yüzde 33,2), patates (yüzde 13,3) ve pirinç (yüzde 11,4) gibi temel gıdalarda durmadı.

Margarin (yüzde 26,7), domates (yüzde 25,9), yumurta (yüzde 24,7), zeytinyağı (yüzde 14,8) ve kahve çekirdekleri (yüzde 14,2) de önemli ölçüde arttı." denildi.

"Tek iyi haber çilek ve ahududu"
Yaz başında tek iyi haberin, çilek ve ahudududa gözlenen yüzde 1 oranındaki pahalılık olduğu aktarıldı.

Mayıs 2021'e göre fiyat artışlarından etkilenen diğer kalemler; yakacak odun (yüzde 36,2), bahçe mobilyası (yüzde 12,9), yurt dışına uçak bileti (yüzde 12,8), erkek kuaför (yüzde 9,5) ve günlük gazete (yüzde 5,2) olarak sıralandı.
Bakan Soylu DBP'li vekilin polise yumruk atmasına tepki gösterdi: Terör örgütünün esirleri
Ersan Şen'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Bize kızacağına koltuğu bırak
Ukrayna savaşı için Biden ile Zelensky birbirlerini suçladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, malpraktis yasasının değişimlerini sıraladı
Geçmişi de hareketi kadar kirli! İşte polise yumruk atan terör destekçisi Saliha Aydeniz'in işlediği suçlar...
Sıla Şentürk nişanlısı tarafından katledilmişti! İddianamede şok detay!
Taksim'de bitmeyen çile: Vatandaşları çileden çıkardı!
Yeni dönem bugün başlıyor! Üç banka belirlendi: Asgari tutar bin TL olacak
Profesör de bunu yaparsa! İstanbul'da eşine dehşeti yaşattı
Piyasaların gözü FED faiz kararında! Faiz artırımı yapması bekleniyor!
Öldürülüp su kuyusuna atılmışlardı! Denizli'deki vahşette flaş gelişme
Temmuz zammı için yeni düzenleme! Enflasyon farkı ve ek artış çalışması!
Tarihi anlaşmayla 50 yıllık savaş bitti! Avrupa'ya yeni komşu!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş Türkiye açıklaması!
Yunan milletvekilinden Miçotakis'i kızdıracak sözler!
Ankara'da yağış devam ediyor! Hayat felç oldu!
Hulki Cevizoğlu ABD'nin 'Türkiye'de iktidar değişikliği' planını açıkladı!
HDP'li Mithat Sancar'dan ittifak ortaklarına rest!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yuvarlak masa toplantısında!
Ömer Çelik'ten çok önemli açıklamalar!
Balığın kafasından çıkarılıp 5 TL'ye satıyor! Yok satıyor

Balığın kafasından çıkarılıp 5 TL'ye satıyor! Yok satıyor

Bursa'da ev fiyatına tay satıldı

Bursa'da ev fiyatına tay satıldı

Türkiye'de yağışlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'den fazla arttı!

Türkiye'de yağışlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'den fazla arttı!

Tüm dünya bu haberi konuşuyor! WhatsApp dedikodusuyla katledildi!

Tüm dünya bu haberi konuşuyor! WhatsApp dedikodusuyla katledildi!

Eski kocasını bıçakladı! Savunması şok etti!

Eski kocasını bıçakladı! Savunması şok etti!

Sosyal medya ve internet haberciliğine yeni düzenleme! 14 madde daha kabul edildi!

Sosyal medya ve internet haberciliğine yeni düzenleme! 14 madde daha kabul edildi!