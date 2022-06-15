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AKINCI TİHA'da müthiş gelişme: Çorlu'dan havalandı, Sinop'ta tamamladı

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), mühimmat entegrasyon sürecinde önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamladı.

AKINCI TİHA'da müthiş gelişme: Çorlu'dan havalandı, Sinop'ta tamamladı
Ekleme: 15.06.2022 - 13:00 Güncelleme: 15.06.2022 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
AKINCI TİHA'da müthiş gelişme: Çorlu'dan havalandı, Sinop'ta tamamladı
14 Haziran 2022 Salı günü Çorlu'dan TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 (Kanatlı Güdüm Kiti) mühimmatı ile havalanan Bayraktar AKINCI, Sinop açıklarında deniz üzerinde belirlenen koordinata yönelik gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.

AKINCI'nın üzerindeki elektro-optik kamera ve yerde bulunan telemetri antenleri, 340 kg. ağırlığındaki mühimmatın 30 km. uzakta bulunan hedefi yüksek hassasiyetle vurduğunu teyit etti.

40.170 FEET YÜKSEKLİĞE ÇIKTI!

Geçtiğimiz günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, aynı zamanda milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunun da sahibi.

Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA, 11 Mart 2022'de gerçekleşen test uçuşunda 40.170 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmıştı.

OPERASYONEL GÖREV

29 Ağustos 2021'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI TİHA'lar hâlihazırda güvenlik güçlerimiz tarafından aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar güvenlik güçleri envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA girdi.

ÜÇ ÜLKE İLE İHRACAT SÖZLEŞMESİ

Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor.

İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin %80'den fazlasını ihracattan elde etti.

Milli TİHA Bayraktar AKINCI'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.
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