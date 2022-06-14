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Türksat 5B için beklenen gün geldi: İnternet hızında devrim yaratacak

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B hizmet vermeye hazır hale geldi. Yapılan testleri başarıyla geçen Türksat 5B veri iletim hızını 15 kat artıracak ve geniş bant uydu internet hizmeti verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin büyük bir coğrafyaya hizmet vereceğini açıkladı.

Ekleme: 14.06.2022 - 13:49 Güncelleme: 14.06.2022 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
Türksat 5B için beklenen gün geldi: İnternet hızında devrim yaratacakTürkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B'nin performans ve yörünge testleri başarıyla tamamlandı. Geçtiğimiz Aralık ayında uzaya fırlatılan uydunun hizmete alınması için geri sayım başladı. Türksat 5B, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı program ile hizmete alınacak.

İNTERNET İÇİN DEVRİM YARATACAK: VERİ İLETİM HIZI 15 KAT ARTACAK

Türksat 5B uydusu; Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ile yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.


KARA, DENİZ VE HAVA TAŞITLARI DAHİL OLMAK ÜZERE HERKES GENİŞ BANT İNTERNET HİZMETİ ALABİLECEK

Türksat 5B'nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesinin 15 kattan fazla artacağını belirten Başkan Erdoğan, 'Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant Uydu internet hizmeti verilebilecek' açıklamasında bulunmuştu.

Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretim ve entegrasyon faaliyetleri de devam ediyor. Türksat 6A tamamlandığında Türkiye, dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: UZAYDA 10 UYDUMUZ OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun faaliyete alınacak olmasına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Karaismailoğlu Türksat 5B ile 15 kat daha fazla hizmet alınacağını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu yağtığı açıklamada şu ifadelere yer verdi

Karasalda ulaşamadığımız alanlara ulaşacağız. Deniz ve hava araçlarına uydu internet hizmeti vereceğiz. Afrika'nın tamamına yakını, Orta Doğu'nun tamamı, Karadeniz, Akdeniz'e hizmet verecek. Önemli günlerden bir tanesi. Haberleşme uydu sayımız 5'e yükseliyor. Gelecek yıl uzayda 10 uydumuz olacak. Kapsama alanımız genişliyor. İnternet, TV yayıncılığı konusunda dünyaya hizmet veriyoruz. Özellikle uzay çalışmaları gelişmiş ülkelerin en önde gelen hizmetlerinden. Bunu önümüzdeki dönemde daha fazla hissedeceğiz. Mevcut uydu hizmetinden 15 kat daha fazla hizmet alacağız. Bugünden itibaren bunu sağlayacağız. Türksat 5A'yı 2021 başında fırlatmıştık. 2021'in 19 Aralık'ta Türksat 5B'yi fırlattık, yörüngesine yerleşti. Tüm dünyaya hizmet verecek.

'TÜRKSAT 6A'YI FIRLATACAĞIZ'

Türksat 6A ile birlikte uzayda kendi uydusuyla temsil edilen 10 ülke arasına girmiş olacağız. 2023 bitmeden Türksat 6A'yı uzaya fırlatacağız, gurur duyduğumuz önemli işlerden bir tanesi.

Türksat 6A'nın tamamını yerli ve milli olarak yapıyoruz. Bu çalışmalar inşallah artarak devam edecek.
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