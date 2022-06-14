'Türkiye'ye dönüp cumhurbaşkanı adayı olacağım' diyen Cem Uzan'ın niçin dönemediği ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Türkiye’ye döneceğini iddia eden Cem Uzan hakkında 47 yılı aşan kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını iddia eden ve vaatlerini sıralayan Cem Uzan yakalanması halinde örgüt kurmak, kamu kurumunu dolandırmak, hakkı olmayan mala tecavüz gibi pek çok suçtan hüküm giyecek.

Son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Cem Uzan, Türkiye’ye döneceğini ve cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını iddia etmişti. Ancak seçimlerde aday olacağını söyleyen Cem Uzan'ın hakkında 47 yılı aşan kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.Yasa dışı işlemlerle Türk halkını milyarlarca dolar zarara uğratarak yurt dışına firar eden Cem Uzan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Türkiye'ye gelebileceğini iddia etti. Yakın tarihte yaptığı paylaşımda 2023 seçimlerinde gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını ifade eden Uzan bu paylaşımın ardından vaatlerini de sıraladı.