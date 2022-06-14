Tüm dünya bu haberi konuşuyor! WhatsApp dedikodusuyla katledildi!

Meksikalı siyasi Daniel Picazo, Puebla kentindeki Huauchinango kasabasına ziyarete gittiği sırada WhatsApp grup sohbetlerinde bir çocuğun kaçırılma olayına karıştığının iddia edilmesi üzerine 30 kişi tarafından saldırıya uğradı.Olayın ardından Picazo'nun cesedinin yetkililer tarafından alınarak aileye teslim edilmesiyle cenaze töreni düzenlendi.Kongre üyesi Johanna Torress, Picazo'nun ülkesine bağlı ve hayatında büyük hayalleri olan yetenekli biri olduğunu söyleyerek, 'Rahatlaması ve ailesinin iyiliği için Tanrı'ya dua ediyorum' ifadelerini kullandı.Belediye meclisi tarafından yapılan açıklamada ise yapılan saldırının onaylanmadığı ve suç teşkil eden davranışların Meksika prosedürlerine göre yargılanması gerektiği belirtildi. Yetkililer, saldırının sorumlularının bulunması için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.Geçtiğimiz 15 Mayıs'ta Izucar de Matamoros'ta bir adam motosiklet çalmaya teşebbüs etmekle suçlandıktan sonra bir kalabalık tarafından dövülerek öldürülmüştü.