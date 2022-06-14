  • USD: 17,23 - 17,27
  • EURO: 18,01 - 18,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tüm dünya bu haberi konuşuyor! WhatsApp dedikodusuyla katledildi!

Meksikalı siyasi Daniel Picazo, Meksika’nın Puebla kentinde çocuk ticareti yaptığı iddiasıyla yakılarak öldürüldü. Yetkililer, saldırının sorumlularının bulunması için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Ekleme: 14.06.2022 - 21:58 Güncelleme: 14.06.2022 - 21:59 / Editör: Ozge Selin
Tüm dünya bu haberi konuşuyor! WhatsApp dedikodusuyla katledildi!
Meksikalı siyasi Daniel Picazo, Puebla kentindeki Huauchinango kasabasına ziyarete gittiği sırada WhatsApp grup sohbetlerinde bir çocuğun kaçırılma olayına karıştığının iddia edilmesi üzerine 30 kişi tarafından saldırıya uğradı.

Olayın ardından Picazo'nun cesedinin yetkililer tarafından alınarak aileye teslim edilmesiyle cenaze töreni düzenlendi.

Kongre üyesi Johanna Torress, Picazo'nun ülkesine bağlı ve hayatında büyük hayalleri olan yetenekli biri olduğunu söyleyerek, 'Rahatlaması ve ailesinin iyiliği için Tanrı'ya dua ediyorum' ifadelerini kullandı.

Belediye meclisi tarafından yapılan açıklamada ise yapılan saldırının onaylanmadığı ve suç teşkil eden davranışların Meksika prosedürlerine göre yargılanması gerektiği belirtildi. Yetkililer, saldırının sorumlularının bulunması için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz 15 Mayıs'ta Izucar de Matamoros'ta bir adam motosiklet çalmaya teşebbüs etmekle suçlandıktan sonra bir kalabalık tarafından dövülerek öldürülmüştü.


Yunan milletvekilinden Miçotakis'i kızdıracak sözler!
Ankara'da yağış devam ediyor! Hayat felç oldu!
HDP'li Mithat Sancar'dan ittifak ortaklarına rest!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yuvarlak masa toplantısında!
Ömer Çelik'ten çok önemli açıklamalar!
Yunanistan'da PKK destekçisi anarşist grup, Türkiye Başkonsolosluğuna karşı eylem yaptı!
İBB'den Haliç açıklaması: Durum çok da kötü değil!
İttifak ortaklarına gözdağı veren HDP'den yeni açıklama: Çok geç kaldınız!
150 yıllık İETT çöktü! Yolsuzluklar ve usulsüzlükler...
Ankara yine sele teslim! Ev ve iş yerlerini su bastı!
TİP Vekili Sera Kadıgil hadsiz sözler! Müslümanlara 'yobaz' dedi!
HDP'den 6'lı masaya tehdit: Kendi adayımızı çıkarırız!
Muharrem İnce: CHP Atatürk'ün partisi değil
Başkan Erdoğan, Ankara'da sel felaketinden etkilenen bölgeyi inceledi!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere: Bana muhalefet yapmayı öğretmeyin
Türksat 5B hizmete alındı! Başkan Erdoğan'dan Türksat 6A ve iMECE açıklaması...
'Türkiye'ye dönüp cumhurbaşkanı adayı olacağım' diyen Cem Uzan'ın niçin dönemediği ortaya çıktı
Ankara'daki sel felaketinin bilançosunu açıklayan Bakan Kurum: Bize çevrecilik dersi vermeyin
Benzine 97 kuruş indirim yapıldı!
KKTC'de Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı
Maymun çiçeği virüsünün adı değişecek!

Maymun çiçeği virüsünün adı değişecek!

e-Devlet şifresi isteyene 300 bin lira ceza!

e-Devlet şifresi isteyene 300 bin lira ceza!

Türkiye'de yağışlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'den fazla arttı!

Türkiye'de yağışlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'den fazla arttı!

Tüm dünya bu haberi konuşuyor! WhatsApp dedikodusuyla katledildi!

Tüm dünya bu haberi konuşuyor! WhatsApp dedikodusuyla katledildi!

Dünya gündemini sarsan skandal! Polis merkezinde 20 kadını kamera önünde soyup...

Dünya gündemini sarsan skandal! Polis merkezinde 20 kadını kamera önünde soyup...

Ev kiralarına sınır gelmişti! ATO Başkanı Gürsel Baran'dan iş yeri kiralarına çözüm talebi!

Ev kiralarına sınır gelmişti! ATO Başkanı Gürsel Baran'dan iş yeri kiralarına çözüm talebi!