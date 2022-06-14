TİP Vekili Sera Kadıgil hadsiz sözler! Müslümanlara 'yobaz' dedi!

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin açılan davada Müslümanlar'a "yobaz" diyerek hakaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yobaz" diyerek hakaret ettiği kitle için sözleşmeden çıktığını savunarak "Hala 'siyasal İslamcı' olduğunu bir grup yobaza ispatlamak için bu sözleşmeden çıktı.'' ifadesini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsu Av. Sera Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin olarak açılan davanın duruşmasında AK Parti seçmenlerine 'yobaz' diyerek hakaret etti.Hakimlere görüş bildiren Kadıgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı AK Parti seçmenleri için ''hala siyasal İslamcı olduğunu bir grup yobaza ispatlamak için bu sözleşmeden çıktı.'' ifadelerini kullandı.Sera Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin olarak açılan davanın duruşmasında ''Yüzde 51 ile zar zor seçilmiş tek bir insanın lafıyla bir düzenleme yapılamaz.'' ifadelerinizde kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran 2018'de rakibi Muharrem İnce'ye %22 fark atarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52,59 oy ile seçilmişti.