THY'den bagajsız yolcuya ucuz bilet fırsatı: Düşük maliyetli yolcu sistemi geliyor
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, havayolu taşımacılığına ilişkin yeni gelişmeleri aktardı. Ekşi, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi konumundaki THY’nin, pandeminin yol açtığı zararı büyük ölçüde kapattığını dile getirdi. Dünyada 129 ülkede 340 noktaya uçuş yapan havayolu şirketi olduklarını, iç hatlarda da peş peşe Tokat ve Rize havalimanlarının açıldığını belirten Ekşi, “2021’de yine rakiplerimiz zarar ederken biz son belki yirmi yılın en fazla kârını elde eden havayolu olduk. Havacılığın dünyada emeklemeye başladığı bu dönemde biz koşuyoruz” dedi. Düşük maliyetli taşıyıcılar sistemleri üzerine de çalıştıklarını vurgulayan Ekşi, yüksek fiyat artışları karşısında gündeme aldıkları bagajlı-bagajsız yolcu fiyatlandırmasına ilişkin de bilgi verdi
Ekşi ile hava taşımacılığının son durumunu konuştuk.
THY AÇIK ARA ÖNDE
Türk Hava Yolları'nın dünyanın 129 ülkesine sefer yaptığını ve bunun rekor olduğunu belirten Ekşi, 'Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu ünvanına sahibiz. Bizden sonra gelen
havayolu 99 ülkeye uçuyor. Dolayısıyla açık fark var. Pandemi şartlarında yine dünyada en fazla operasyon yapan, bizim hava yolumuz. Hem 2020'de hem
YENİ HATLAR AÇILACAK
Pandemiden çıkışla beraber yeni hatlar açmaya başladıklarını belirten Ekşi, 'On gün içerisinde üç hat daha açtık; Buhara'ya, Güney Sudan'a, Tivat'a. Güney Sudan'la
ülke sayısı 129'a çıktı. Son olarak Karadağ'da Tivat seferlerini başlattık. Bununla tabi gurur duyuyoruz. Bu sene içerisinde yeni bazı yerler planlıyoruz ama henüz
yönetim kurulu ve borsaya açıklanmadığı için şimdi söylemem çok doğru olmaz' diye konuştu.
PANDEMİNİN ZARARI KAPANIYOR
Bilal Ekşi konuşmasına şöyle devam etti: 'Tüm uluslararası otoriteler pandemi öncesi şartlarına 2024 yılında ancak erişilebileceğini söylerken, pratikte biz bu sene neredeyse 2019 şartlarına geri döndük. Yani rakiplerimiz yüzde en fazla 80-85'lere ulaşabilirken, biz şu anda yüzde 95-99 bandına oturduk. Dolayısıyla biz pandeminin getirdiği sıkıntıları büyük oranda aşmış durumdayız. Herkesin zarar ettiği pandemi dönemini Türk Hava Yolları en az zararla atlattı. 2021'de yine rakiplerimiz zarar ederken biz son belki yirmi yılın en fazla kârını elde eden havayolu olduk. Bu sene de Allah'a şükürler olsun çok iyi gidiyor.'
DİĞERLERİ EMEKLİYOR, BİZ KOŞUYORUZ
İç hatlarda peş peşe Tokat ve Rize havalimanlarının açıldığını hatırlatan Ekşi, 'Aslında havacılığın dünyada emeklemeye başladığı bu dönemde biz koşuyoruz' ifadesini
kullandı.
BAGAJSIZ YOLCUYA UCUZ BİLET SİSTEMİ
Yüksek fiyat artışları karşısında bagajlı-bagajsız yolcu fiyatlandırmasını gündeme aldıklarını belirten Ekşi, bu uygulamayla ilgili de şunları söyledi: 'Aslında bu tüm büyük havayolları
arasında uygulanan bir yöntem. Bunun temel sistemi de yolcular arasında adaletli ücretleme yapmak. Diyelim ki bugün uçuyorsunuz. Bagajınız yok. Uçaktan inince gidiyorsunuz. Benim bagajım var ve ben bagajımı almayı bekliyorum. Siz de aynı parayı ödüyorsunuz, ben de… Ama benim için uçak daha fazla yakıt yakıyor. Dolayısıyla siz daha ucuza uçma hakkına sahipsiniz. Tavsiye ettiğimiz şey bu. Dolayısıyla diğer büyük havayollarının yıllardır uygulandığı düşük maliyetli taşıyıcılar sistemlerini güncelleme yaparak vatandaşa sunuyoruz.'