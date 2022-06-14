Süper Ay altında İstanbul manzarası...

Ay, belli dönemlerde büründüğü kızıl rengiyle kendisini gözlemleyenleri büyülüyor.Dün gece de dolunay şeklinde gözlemlenen Süper Ay, hem kızıla büründü hem de her zamankinden daha parlak ve daha büyük görüldü.Dünya'ya en yakın konumda olduğu sırada kendisine bakanları büyüleyen Süper Ay, İstanbul manzarasıyla da birleşince adeta görsel şölen sundu.Süper Ay, İstanbul'da Sultanahmet Camisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile güzel görüntü oluşturdu.Dünyanın farklı yerlerinde de oldukça göz kamaştıran Süper Ay, İdlib'den de fotoğraflandı.