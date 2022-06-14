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Şişli’de İBB'nin su borusu patladı, daireyi atık su bastı

İBB'nin altyapı çalışmalarında kanalizasyon borusunun hasar görmesi nedeniyle yabancı uyruklu bir ailenin bodrum katındaki evi, su ve balçıkla doldu.

Şişli’de İBB'nin su borusu patladı, daireyi atık su bastı
Ekleme: 14.06.2022 - 13:24 Güncelleme: 14.06.2022 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Şişli’de İBB'nin su borusu patladı, daireyi atık su bastı
Şişli'de Eskişehir Mahallesi'nde bulunan Akağalar Caddesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin yol bakım ve altyapı çalışmaları sırasında hasar gören kanalizasyon borusundan akan atık su, bir binanın bodrum katındaki daireyi bastı.

DHA'nın haberine göre; tuvaletten taşarak evin içine dolmaya başlayan atık suyu fark eden Fas uyruklu Safaa Bayad, ev arkadaşı Zilan Akman’ın 2 çocuğunu da yanına alarak kendini dışarı attı.

Suyun yüksekliği 2 metreye ulaştı

Bayad ve çocukların dışarı çıkmasından birkaç dakika sonra evin içi yaklaşık 2 metre yüksekliğinde suyla tamamen doldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) çalışanları ise haber verilmesinin ardından hasar gören boruyu tamir ederken ertesi gün, evin içindeki su da tahliye edildi.

Sular tahliye edildi, ev balçık içinde kaldı

Kanalizasyon borusundan akan atık suyun tahliye edilmesinin ardından dairenin tamamı balçık içinde kaldı.

İBB yetkilileri "Siz temizletin, biz parasını verelim" dedi

Dairedeki tüm eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Geçici olarak başka bir eve yerleşen evin kiracıları, dairenin temizlenmesi için İBB’ye başvurduklarında, yetkililerden "Siz temizletin, biz parasını verelim." cevabını aldı.

Kiracıların ısrar etmesi üzerine gelen İBB yetkilileri, daireyi tamamen boşaltarak, balçık içinde kalan eşyaları kamyonla çöplüğe taşıdı.

"Siz bunu yapamıyorken ben nasıl yapayım"

Evin kiracısı Zilan Akman’ın babası Kazım Akman, kızı ve ev arkadaşının yaşadığı mağduriyetin giderilmesi gerektiğini belirterek, "Belediye, üstünden atmaya çalışıyor. 'Bir eleman bul, temizlet, parasını biz vereceğiz' diyorlar. Sen bir belediyesin. Siz bunu yapamıyorken ben nasıl yapayım? Benim kızım mağdur. Büyük Birlik Partisi Şişli İlçe Başkanı Özgür Kerimoğlu, sağ olsun, kızıma destekte bulundu. Ortada bir mağduriyet var, bunun giderilmesini istiyoruz. Belediyenin vereceği 2-3 bin liraya ihtiyacım yok. Siz, bu mağduriyeti giderin yeter. Ya torunum orada, kanalizasyon suyunda boğulsaydı. Bunun hesabını kim verecekti? Kiracıya destek olmuyorlar. Bir tane yatak bile alamıyorlar." dedi.

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