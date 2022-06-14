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Sağanak yağışlar devam ediyor! Ankara Valiliği'nden flaş uyarı!

Ankara'yı vuran kuvvetli yağışlar devam ediyor. Ankara Valiliği, bugün için de saat verip vatandaşları uyardı. Öte yandan AFAD, "Bugün Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" uyarısında bulundu.

Ekleme: 14.06.2022 - 13:32 Güncelleme: 14.06.2022 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
Sağanak yağışlar devam ediyor! Ankara Valiliği'nden flaş uyarı!Ankara Valiliği, bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışla ilgili uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 'Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi.

Sağanak yağışlar devam ediyor! Ankara Valiliği'nden flaş uyarı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi bugün beklenen yağışlarla ilgili, 'tüm birimlerinden 1515 araç 4025 personeli ile sahada teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmektedir' şeklinde açıklama yaptı.

Sağanak yağışlar devam ediyor! Ankara Valiliği'nden flaş uyarı!

AFAD'DAN FLAŞ UYARI

AFAD: 'Bugün öğle saatlerinden sonra, Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.'

METEOROLOJİDEN SON DAKİKADA UYARISI

Türkiye'de birçok şehirde olduğu gibi Eskişehir'de de yağışlı hava etkisini gösteriyor. Günlerdir etkili olan yağışlı hava çiftçinin yüzünü güldürürken hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji'den yapılan uyarılara her gün bir yenisi eklenirken bugün de yeni bir uyarı yapıldı. Eskişehir ve Bilecik için öğle saatlerinde başlayıp akşama kadar etkisini gösterecek ‘Kuvvetli Yağış' uyarısı yapıldı. Kuvvetli yağışın aynı zamanda Bursa'nın doğusundaki bulunan İnegöl, Yenişehir, Kestel, Keles, İznik ilçelerinde de etkili olması bekleniyor.

Ayrıca ulaşımda aksamalara, yıldırım düşmesine, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların tedbir alması gerektiği belirtildi.
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