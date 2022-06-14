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Ölen kız için çıktığı televizyonda tuvaletini yapışını saniye saniye anlattı

Bodrumlu Gamze'nin ölümüyle ilgili şüpheleri aydınlatmak üzere katıldığı televizyon programında tuvalete gitme anlarını anlatan yakını, tüm detayları verdi.

Ekleme: 14.06.2022 - 13:09 Güncelleme: 14.06.2022 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Ölen kız için çıktığı televizyonda tuvaletini yapışını saniye saniye anlattıShow TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında Bodrumlu Gamze'nin ölümüne yönelik soru işaretleri aydınlatılıyor.

Hayatını kaybeden Gamze'nin katili bulunamazken, canlı yayına katılan yakını, Gamze'yle ilgili son yaşadıklarını en ince ayrıntısına kadar anlattı.

Gamze'nin ölümünün gerçekleştiği saatlerde tuvaletten çıktığını belirten Turcen Sakallıoğlu, o anları saniyesi saniyesine seyirciyle paylaştı.

Kabız olduğuna kadar anlattı

Gamze'nin ölümünü fark etmeden önce tuvalete gittiğini belirterek tuvalette geçirdiği vakti anlatan Turcen, kabız olduğu detayını dahi verdi.

Tüm detayları anlattı

Canlı yayında konuşan Turcen, yaptığı canlandırma sırasında şu ifadeleri kullandı:

"Tuvalete sıkı sıkı koşarak gittim. Tuvalete gidiyormuş gibi yapalım. Durdum orada, yaptım. Ben tuvaletimi yaptım, oturdum. Kabızım da... Ezan okunuyor. Oturdum, oturdum, oturdum, ıkındım, ıkındım, ıkındım... Otururken ben kalkmadan ezan bitti.

Ondan sonra kalktım. Yıkadım. Giyindim, ettim. Hemen yanı başında lavabo var. Lavaboda güzel sabunladım ettim, ellerimi yıkadım, yüzümü yıkadım. Elimi sildim tekrar, yemenime sildim tekrar. "

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