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Millet İttifakı'nda 'Akşener' kavgası!

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, "Muhalefet mi İçişleri Bakanı mı açıkça cevap versin. İçişleri Bakanlığı'na mı özeniyor?" diyerek hedef aldı. Akşener'in yardımcısı Bahadır Erdem, ittifak ortaklarına Twitter'dan yanıt vererek, "Sınırınızı bilin" dedi.

Millet İttifakı'nda 'Akşener' kavgası!
Ekleme: 14.06.2022 - 00:03 Güncelleme: 14.06.2022 - 00:14 / Editör: Ozge Selin
Millet İttifakı'nda 'Akşener' kavgası!
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, geride kalan gün Bursa ve İstanbul'da terörist başı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' için provokasyon yürüyüşü düzenledi.

İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in Kadıköy'deki yürüyüşe ilişkin yaptığı paylaşım, ittifak ortakları HDP'yi rahatsız etti.

İTTİFAKTA KAVGA: 'AKŞENER MUHALEFET Mİ BAKANLIĞA MI ÖZENİYOR'
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 'Meral Hanım muhalefet mi İçişleri Bakanı mı açıkça cevap versin. İçişleri Bakanlığı'na mı özeniyor?' dedi.

HDP İYİ PARTİ'Yİ KIZDIRDI: SINIRINIZI BİLİN
Beştaş'ın sözlerinden rahatsız olan Akşener'in yardımcısı Bahadır Erdem, Twitter hesabından ittifak ortaklarına yanıt verdi.

Erdem yaptığı paylaşımda, 'Hain terör örgütü pkkya, terör örgütü diyemeyenler şunu unutmasın! Terör ya da teröristi savunup, propaganda yapmak insan haklarının arkasına gizlenemez, savunulamaz! Sınırınızı bilin!' dedi.

Millet İttifakı'nda 'Akşener' kavgası!

BİR TEPKİ DE AKŞENER'İN YEĞENİNDEN
Tartışmalara bir de İYİ Parti Sakarya Milletvekili ve Akşener'in yeğeni olan Ümit Dikbayır da katıldı. Dikbayır, 'Terör propagandasını barış diye pazarlamanız da, Kürt vatandaşlarımızın oyunun ipoteğiniz altında olduğunu zannetmeniz de ayrı bir hadsizlik. Bebek katiline özenenlerin sözleri hem bizim için hem de Kürt vatandaşlarımız için yok hükmündedir!' ifadelerini kullandı.
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Millet İttifakı'nda 'Akşener' kavgası!
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