Millet İttifakı'nda 'Akşener' kavgası!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, geride kalan gün Bursa ve İstanbul'da terörist başı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' için provokasyon yürüyüşü düzenledi.İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in Kadıköy'deki yürüyüşe ilişkin yaptığı paylaşım, ittifak ortakları HDP'yi rahatsız etti.HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 'Meral Hanım muhalefet mi İçişleri Bakanı mı açıkça cevap versin. İçişleri Bakanlığı'na mı özeniyor?' dedi.Beştaş'ın sözlerinden rahatsız olan Akşener'in yardımcısı Bahadır Erdem, Twitter hesabından ittifak ortaklarına yanıt verdi.Erdem yaptığı paylaşımda, 'Hain terör örgütü pkkya, terör örgütü diyemeyenler şunu unutmasın! Terör ya da teröristi savunup, propaganda yapmak insan haklarının arkasına gizlenemez, savunulamaz! Sınırınızı bilin!' dedi.Tartışmalara bir de İYİ Parti Sakarya Milletvekili ve Akşener'in yeğeni olan Ümit Dikbayır da katıldı. Dikbayır, 'Terör propagandasını barış diye pazarlamanız da, Kürt vatandaşlarımızın oyunun ipoteğiniz altında olduğunu zannetmeniz de ayrı bir hadsizlik. Bebek katiline özenenlerin sözleri hem bizim için hem de Kürt vatandaşlarımız için yok hükmündedir!' ifadelerini kullandı.