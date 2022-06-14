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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere: Bana muhalefet yapmayı öğretmeyin

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, son zamanlarda gazetecilerden aldığı eleştirilere, grup toplantısında tepki gösterdi.

Ekleme: 14.06.2022 - 15:14 Güncelleme: 14.06.2022 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri, konuşmasında kendisini eleştirenlere seslendi.

Konuşmasında özellikle gazetecileri hedef gösteren Kılıçdaroğlu, "Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazıları türedi. Bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor." diyerek kendisine muhalefet dersi vermeye kalkışıldığını vurguladı.

Muhalefet yapmayı kimseden öğrenmeyeceğini belirten CHP Lideri, şu ifadeleri kullandı;

"Kelle koltukta gezen bana..."

"Kelle koltukta muhalefet yapan bana muhalefeti öğretmeye çalışıyorlar. Durun size bir hikaye anlatayayım; bir kadın ve kızı evde oturuyorlar. İşleri dedikodu yapmak bunların. Bütün komşuları hakkında bir sürü dedikodu uyduruyorlar. Akşam oluyor ve yoruluyorlar. Anne kızına diyor ki; aman kızım biz bunları konuşuyoruz ama başkalarının yanında bunları söylemeyelim. Bizi bilenler de daha ölmedi diyor.

"Bize ders verenler şunu unutmasın..."

Muhaliflik dersi bize verenler, şunu unutmasınlar; yahu biz daha ölmedik. Sizin ne mal olduğunuzu gayet iyi biliyoruz.. Muhalefet ahlakla yapılır. Bütün ahlaksızlar karşısında kalemini oynatmayan, yazı yazmayan, televizyona çıkıp konuşmayan adam bize muhalefet dersi veriyor. Biz kelle koltukta muhalefetimizi halkımız için sonuna kadar yapacağız."
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