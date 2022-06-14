  • USD: 17,23 - 17,27
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 7 ilde 12 "mahrem imam" için operasyon başlatıldı.

Ekleme: 14.06.2022 - 09:33 Güncelleme: 14.06.2022 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

12 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün TSK'deki yapılanmasında örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat kullandıkları, itirafçı beyanlarında örgüt evlerinde askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladıkları, askeri okulları kazanan öğrencilerle okul ve askerlik mesleği sürecinde ilgilendikleri tespit edilen, Bank Asya'da hesapları bulunan, kamu, özel sektörde farkı meslek ve iş kollarında faaliyet gösteren 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Talimat üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Ankara'da selin faturası ağır oldu! Alt yapı çöktü, birçok bina yıkılacak, Mansur Yavaş kayıp...
Mustafa Şentop'tan Salihe Aydeniz tepkisi: Dokunulmazlığı kaldırılmalı
Türkiye Van'daki o buluşmayı konuşmuştu: Minik Derin, Başkan Erdoğan'ın verdiği cevabı anlattı
Bakan Nebati: Konutlardaki gazın tamamı Karadeniz’den!
İstanbul'da yine İETT krizi! Otobüsten dumanlar çıktı!
Millet İttifakı'nda 'Akşener' kavgası!
Bakan Bozdağ: Muhalefet adayını açıklamıyor! Demek ki adayları kirli!
CHP'li belediyede skandal! Usulsüzlükleri ifşa etti, saldıraya uğradı!
Bakan Koca'dan Ankara'daki sele ilişkin açıklama!
Kadıköy'deki skandal yürüyüşte 2 eylemci tutuklandı!
Başkan Erdoğan açıkladı! İlk gaz 2023'te sistemde!
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı!
İBB'nin 'Haliç' rezaleti! Haliç simsiyah oldu!
AK Partili Akbaşoğlu müjdeyi duyurdu: Alım gücünü artıracak adımlar atılacak!
Ankara'da can kaybı 4'e yükseldi!
NATO'dan flaş açıklama: Güvenlik endişelerini ele almalıyız
CHP, HDP’ye kalkan oldu! Faik Öztrak, polise yumruk atan HDP'li vekili kınayamadı
Irkçı Ümit Özdağ'ın skandal paylaşımına Fenerbahçe'den çok sert tepki!
Bakan Çavuşoğlu: Haklarımızı koruma konusunda kararlıyız
Başkan Erdoğan’dan polise yumruk atan HDP'li vekile sert tepki: Bunun adı kalleşliktir, namussuzluktur!
Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

Kağıthane'de kiracı, kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü!

Kağıthane'de kiracı, kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü!

Başkan Erdoğan'dan Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!

Başkan Erdoğan'dan Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!