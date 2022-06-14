İhbar üzerine harekete geçildi: e-Devlet şifresi isteyen yandı

Bir alışveriş merkezi tarafından senetli alışverişler için ilgili kişilerden e-Devlet şifresi, internet sayfasında üyelik oluşturulması için ise T.C. kimlik numarası temin edilmesi suretiyle kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesine yönelik ihbar üzerine toplanıldı.

Adalet Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), kişisel verileri amacı dışında kullananlara ceza yağdırıyor.İHBAR ÜZERİNE TOPLANILDIKararda; e-Devlet şifrelerinin istenilmesinin 6698 sayılı Kanuna aykırılık teşkil ettiği belirtilerek gereğinin yapılmasının talep edildiği hatırlatıldı.İhbar dilekçesinde veri sorumlusunun internet sitesinde ‘Kasaya Git' sekmesi altındaki sayfada “Senetli alışverişte onay sürecinizin başarıyla tamamlanmasını istiyorsanız aşağıdaki alana e-Devlet şifrenizi giriniz. Siparişi onaylıyorum butonuna basıldığında otomatik olarak doğrulama yapılacaktır.” şeklinde bilgilerin yer aldığı dile getirildi.Kurul kararında şu ifadelere yer verildi: 'Kredilendirmeye esas olarak senetle yapılan alışverişler için sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olan ilgili kişilere ait kişisel, mali ve ekonomik verilerin işlendiği, ilgili kişilerden istenen bu verilerin işleme ilkelerine tam olarak uyumlu olduğu öne sürülmüştür.300 BİN LİRA CEZA KESİLDİBu hususların yasaya aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, kişisel verilerin işlenmesinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlusu hakkında 300 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.