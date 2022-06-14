İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali'nde vapura zarar verdiler!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ulaşım, trafik gibi sıkıntılarını çözmek bir yana İstanbullunun parasını adeta har vurup harman savuruyor.Doğaçlama Dans Festivali adı altında düzenlenen etkinlikte Alman dansçı Ingo Reulecke'nin 'Instant Composition' gösterisi tepki çekerken yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.VAPURUN RAFINI KIRDIŞehir Hatları vapurunda dans eden bir dansçı figürlerini sergilemek için hareket yaptığı esnada yolcuların üstünde bulunan ve can yeleklerini taşıyan rafa tutundu. Raf ise uygulanan gücü kaldıramadı ve kırıldı.Dansçı eline aldığı rafı yerine koyarak performansına devam etti.Görüntülerin devamında ise bir grubun vapurun orta kısmında dans ettikleri görüldü.Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un kaynaklarını sanat adı altında savurmaya devam ediyor.İBB DANS İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTIİBB'nin gelirlerinin azaldığını söyleyerek şikayet eden ve halkın tek gündeminin yoksulluk olduğunu iddia eden CHP'li Ekrem İmamoğlu ulaşım ve suya zam üstüne zam yaparken 'dans' için kesenin ağzını açtı.TEPKİ ÇEKEN ANLAMSIZ DANSİBB Cemal Reşit Rey'de 'Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali' düzenledi.Festivalde Alman dansçı Ingo Reulecke'nin 'Instant Composition' gösterisi sosyal medyada tepki çekti.İBB'NİN KAYNAKLARI NEREYE AKIYORDoğaçlama dans gösterisi yapan Reulecke'nin hareketleri anlamsız bulundu ve vatandaşlar İBB'nin kaynaklarının savrulduğunu belirterek Ekrem İmamoğlu ile İBB'ye tepki gösterdi.İşte o tepkilerden bazıları;DANSÇIYA 400 BİN LİRA ÖDEMİŞTİİBB'nin İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya Şubat ayında 400 Bin TL ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı.İBB tarafından tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 23-24 Şubat günlerinde gösteri yapan İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 Bin TL ödeme yapıldığı belirlendi.GAZHANE'NİN DUVARLARINA ÇİZİLEN KARİKATÜRLER DE TEPKİ ÇEKMİŞTİEkrem mamoğlu yönetimindeki İBB +18 karikatürlerle de tepkilerin hedefi olmuştu. İBB tarafından geçen yıl temmuz ayında hizmete açılan Müze Gazhane'nin duvarlarına çizimler yapıldı.CANAVARDAN CİNSEL ORGAN ÇİZDİLERÇizimlerde canavardan cinsel organ yapılması ve bir canavarın insan bacağını yemesi gibi rezil görüntülerin bulunmasına vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.Vatandaşlar, çocukların da rahatça görebileceği konumda bulunan çizimlerin kaldırılmasını istedi.TEPKİLER SONRASI KALDIRILDIMüstehcen görüntüler içeren çizimler tepkiler üzerine İBB ekipleri tarafından kaldırıldı.