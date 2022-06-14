İBB'den Haliç açıklaması: Durum çok da kötü değil!

Haliç'ten yükselen kötü kokular ve renk kirlilikleri tepkiye neden olunca İBB tarafından yapılan açıklamada, "Haliç iyi durumda, çok kötü değil" ifadeleri yer aldı.

İstanbul'un tüm dünyada bilinen en özel yerlerinden Haliç, bir süredir kötü kokular ve renk değişiklikleri nedeniyle dikkat çekiyordu.Son günlerde kirlilik nedeniyle yaşanan sorunlara karşı tepkiler büyüyünce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama yapıldı.İBB tarafından konuyla ilgili yoğun çalışma başlatıldığı aktarıldı.İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Haliç'in hiçbir zaman gözyaşı gibi olmadığını ve durumunun da çok kötü olmadığını söyledi. Haliç'in dibinden çıkartılan çamur ise böyle görüntülendi.