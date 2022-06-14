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HDP'den 6'lı masaya tehdit: Kendi adayımızı çıkarırız!

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ortak aday fikrine açık olduklarını ancak saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa kendi adayımız çıkarırız" dedi.

HDP'den 6'lı masaya tehdit: Kendi adayımızı çıkarırız!
Ekleme: 14.06.2022 - 17:07 Güncelleme: 14.06.2022 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
HDP'den 6'lı masaya tehdit: Kendi adayımızı çıkarırız!
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Mithat Sancar, partisinin 2023 seçimlerinde nasıl bir yol haritası izleyeceğini ve partisinin çıkarları doğrultusunda hareket edilmezse kendi adaylarını çıkartacaklarını belirtti.

"Ortak aday fikrine açığız"
Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 1 yıl gibi az bir süre kaldığını belirterek, daha önce 'ortak aday' fikrine açık olduklarını duyurduklarını hatırlattı. Sancar, "Müzakere ile açık diyalog ve mutabakatla ortak aday fikrine açık olduğumuzu söyledik.

"Saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa kendi adayımızı çıkarırız"
Cumhurbaşkanlığı seçiminde politikamız budur. Açık müzakere, doğrudan diyalog ve gerçeklerle yüzleşme temelinde bir mutabakat. Eğer bu saydığımız yöntem karşılık bulmazsa hiç şüphesiz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz.

"Herkesle konuşmaya hazırız"
Kimse imalar beklemesin. Bu saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa şüphesiz kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz. Bu kadar. Kulis bilgileriymiş de şuymuş da buymuş da; buradayız, herkesle konuşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
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