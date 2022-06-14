Eczacıbaşı çalışanları İtalya'daki kaza ölmüştü: İtalyan basınından çok konuşulacak kara kutu iddiası!

İtalya'da geçen hafta Eczacıbaşı Holding çalışanlarını taşıyan helikopter önce radardan çıkmış, ardından kaybolmuştu.İTALYA'DAKİ KAZADA KURTULAN OLMAMIŞTI...Enkazı bulunan helikopterdeki; Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kâğıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak, Lübnanlı İşadamı Tarek Tayah, Shadi Kreidi ve İtalyan pilotun cesetlerine ulaşılmıştı.DNA TESTİ YAPILACAKCenazeler Modena kentinde otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.Olayla ilgili Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığı, taksirle insan öldürmek ve felakete sebep olmak suçlamalarıyla soruşturma başlattı.KARA KUTU YOK, PİLOT ALARM VERMEDİ...İtalyan basınındaki haberlere göre ise; helikopterde karakutunun bulunmaması, pilotun düşmeden önce alarm vermemesi ve görgü tanıklarının olmaması soruşturmada net yanıtlar elde edilmesini güçleştiriyor.Arama çalışmalarına katılan birimlerden Alpler Kurtarma Ekibi bölge sorumlusu Luca Pezzi, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Kazanın nedenini belirlemek kolay olmayacak, uzun ve detaylı incelemeler gerekecek" dedi ve şöyle devam etti:"Olasılıklardan biri, helikopterin olumsuz hava koşullarından uzaklaşmak için bir manevra yapmaya çalışmış olması, ancak bunun ölümcül sonuçlanması."'YILDIRIM DÜŞTÜ'Olayda hayatını kaybeden pilot Corrado Levorin'in arkadaşı ve helikopteri işleten Avio şirketinin teknisyeni Igor Caboni ise helikoptere yıldırım isabet etmiş olabileceğini söyledi.Caboni, "İletişimin aniden kesintiye uğramasının ve Corrado'nun yardım çağrısı yapamamasının tek açıklaması bu olabilir" dedi.Helikopterdeki 4 Türk vatandaşının, bir fuar için İtalya'da bulunan Eczacıbaşı Holding çalışanları olduğu açıklanmıştı.