Dışişleri Bakanlığı'ndan 5'li zirve açıklaması!

Türkiye, Almanya, İngiltere, ABD ve Fransa yetkilileri Berlin'de zirve gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığından zirveye ilişkin yapılan açıklamada, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları bağlamında terör örgütleri konusunda somut adımlar atılmadan ilerleme kaydedilmeyeceği belirtildi." denildi. Görüşmelerde ayrıca, Ege ve Akdeniz konularında Türkiye'nin meşru haklarında taviz vermeyeceğinin altı çizildi.