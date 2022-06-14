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Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...

Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Ekleme: 14.06.2022 - 10:41 Güncelleme: 14.06.2022 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye, zillete düşmüş siyasetçileri hak etmemektedir. Beldiye yönetimi laf üretme, polemik yapma yeri değildir. Millete layıkıyla hizmet etme merciidir. Tam tersi bir niyet ve siyaset içinde olanlara da milletimiz gereken cevabı verecektir. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

Van'da 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çok büyük bir alanda hissedilmiştir. Vanlı kardeşlerimize çok geçmiş olsun diyorum.

Ayrıca İtalya'nın Lucca kentinde, Eczacıbaşı'nda görev yapan 4 vatandaşımızın da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmiştir. Ailelerine ve Eczacıbaşı Holding'e başsağlığı diliyorum.

CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ

Hem Ankara hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları sel taşkınlarını, doğa olaylarını vurgun yemişçesine seyretmiştir. Meteoroloji uyarılarına rağmen hiçbir adım atılmamış, hiçbir önlem alınmamıştır.

ABD'YE TERÖR TEPKİSİ

Terörle mücadelede karşımızda yalnızca teröristler yoktur. Ardında teröristlere ikmal ve ikbal kaynağı olan üniformasız barbarlar vardır. Teröristlerle gezenlerin hangi müttefiklik hukukundan bahsetmeye yüzü olacaktır? Terörle mücadele karşımızda yalnızca teröristler yoktur. Teröristler kukla, kuklacılar ise mazisi kapkara odaklardır. Kamışlı'da ABD askerleri ile PYD/PKK'lı teröristlerin beraber devriye atması neyin mesajıdır? ABD'li askerlerin teröristlerle ne işi vardı?

Bizim endişelerimizin hukuku sırf Finlandiya ve İsveç ile sınırlı değil. ABD'nin bölücü terör örgütü can ciğer kuzu sarması halinde bulunması izahı çok zor olacak ikiyüzlülüktür, asıl endişemiz bu sinsiliktir. Türk milleti dostun da düşmanın da mert olmasını bekler. Çünkü Türk milleti merttir.

Türkye'nin terörle mücadeleden dönüşü yoktur.

PKK kontenjanından Meclis'e giren bir vekil polisimize yumruk sallamıştıur. Toplumsal huzuru bozmak isteyenler bu milletin mensubu olmaz. Hem devletimizden maaş alacaklar, hem de devlete ve milletimize iftiralar atacaklar...

Ayrıntılar geliyor...
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
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