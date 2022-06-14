CHP, Tanju Özcan'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi.

Ana muhalefet partisi CHP, dün MYK toplantısı gerçekleştirdi.



Toplantıda parti içi meseleleri gündemine alan CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik disiplin kararı aldı.



İhraç istemiyle disipline sevk edildi



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi.



CHP yönetiminin ihraç istemine gerekçe olarak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın meclis toplantısı sırasında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a söyledikleri ve bundan dolayı yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi gösterildi.



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