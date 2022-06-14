CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın tecavüz dosyası hakkında flaş gelişme! HSK soruşturma başlattı

Aydın'da kendisine iş istemeye gelen S.T.'ye meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı 3 Mayıs 2021'de kaldırıldı.Mağdur kadın S.T.'nin avukatı Murat Sultansu'nun ünlü sanatçı Zerrin Özer'den alıntı yaparak Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı itiraz kabul edilmişti. Söke Sulh Ceza Hakimi Ebru Ümüş Çevik yazdığı cevapla adeta Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na hukuk dersi vermişti. Hakim Çevik, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı eksik delil toplayarak tamamladığı gerekçesiyle 'kovuşturmaya yer yoktur' kararını kaldırmış, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni karar doğrultusunda soruşturmayı genişleterek yeniden ele alması ve Söke Sulh Ceza Hakimliği'nin Başkan Atabay ve diğer şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmesi bekleniyor.SU BORCUNU SİLDİRDİĞİ 3 BİLİRKİŞİ RAPORUYLA KESİNLEŞTİCHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın bar ve otel işletmelerine ait 70 bin liralık su faturalarının "terkin" yöntemiyle sildirtme iddialarına ilişkin, Didim Belediyesi eski su işleri çalışanı İlksen Yalçın suç duyurusunda bulunmuş, konu ile ilgili 7 sene önce soruşturma başlatılmıştı. Atabay'ın başkan seçildikten sonra ilk iş olarak belediye bilgisayarlarında değişiklik yaptırarak sildirdiği 70 bin liralık su borcu 3 bilirkişi raporuyla kesinleşmişti. 3 tane bilirkişi raporu olmasına karşın bugüne kadar soruşturma tamamlanamadı ve 7 yıldır henüz dava açılmadı.ÖZEL ODADA 2.5 SAAT İFADEDidim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında yürütülen soruşturma dosyalarının sümen altı edildiği iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlattı. HSK tarafından konusunda uzman başmüfettiş Didim'e gelerek inceleme yaptı. S.T.'nin avukatı Murat Sultansu ile şikayetçi Ahmet Orak başmüfettişe bu konularla ilgili Didim Adliyesi'ndeki özel odada 2.5 saat ifade verdi.DİDİM ADLİYESİ VE BELEDİYE ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?Avukat Murat Sultansu, "Didim Adliyesi'nde hazırlanan özel odada Ahmet Orak ile birlikte başmüfettişe 2.5 saat ifade verdik. İnceleme konusu Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında devam eden tecavüz ile su faturalarının silinmesi dosyalarının uzun yıllardır neden karara çıkmaması.Didim Adliyesi ile Didim Belediyesi arasında ilişki nedir? Bunlar araştırılıyor" diye konuştu. Dosyaların 2016'dan karara çıkmamasının araştırıldığını belirten Sultansu, "Tecavüz dosyası ne durumda? Bugüne kadar neden oyalanıyor? Didim Adliyesi ile Didim Belediyesi arasında ilişki nedir? Bu konularda müfettişe ifade verdik.Ahmet Deniz Atabay hakkında su borcunun silinmesi ile ilgili soruşturma izni için Danıştay 1. İdaresi Başkanlığı'na 6 ay önce başvuru yapılmış. Soruşturma izni için neden bu kadar beklendi? Başmüfettiş bu sorulara da yanıt arıyor. Bizim için umutlandırıcı gelişmeler oldu. Adalete güveniyoruz" şeklinde konuştu.BAŞSAVCI BELEDİYE BAŞKANI İLE BALIK TUTMAYA GİDİYORHSK'nın görevlendirdiği başmüfettişe ifade veren işadamı Ahmet Orak, "Başmüfettiş bize soruşturma aşamasında kalan ve davaya dönüşmeyen, sümen altı edilen dosyalarla ilgili sorular sordu. Su faturalarının silinmesi dosyasında ben de şikayetçiyim. Ahmet Deniz Atabay'ın her dosyasında 13 savcı değişmiş.Bu normal bir durum değil. Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile beraber balık tutmaya gidiyor. Ahbap çavuş ilişkisi var. Didim Cumhuriyet Başsavcısı ile Belediye Başkanının HTS kayıtları incelenirse doğru söylediğim anlaşılır. Defalarca şikayet etmemize rağmen hiçbir sonuç alamadık.Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın FETÖ Belediyeler imamı Erkan Karaaslan ile beraber hareket ettiğine dair şikayetçi oldum. Ancak Didim Cumhuriyet Savcısı Kemal Mansız, şikayetçilerin ifadesini dahi almadan, bilirkişiye göndermeden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında takipsizlik kararı verdi" dedi.