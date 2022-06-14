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Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü

CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin düşürüldüğü duyuruldu.

Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü
Ekleme: 14.06.2022 - 11:33 Güncelleme: 14.06.2022 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası, Yargıtay tarafından onanmıştı. Onama sonrasında adli sicil kaydının sisteme işlenmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, "Siyasi Partiler Kanunu" gereğince Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü. Düşme sonrasında dün karar dün itibariyle CHP'ye iletildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası, Yargıtay tarafından onanmıştı.
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Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü
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