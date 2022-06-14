Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması: Temmuz zammı için yeni düzenleme mesajı

Türkiye'deki milyonlarca emekli, memur ve çalışanın gözü Temmuz ayında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Temmuz zam dönemine işaret etti. Bakan Bilgin, yeni düzenleme için, "Bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.