Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması: Temmuz zammı için yeni düzenleme mesajı
Türkiye'deki milyonlarca emekli, memur ve çalışanın gözü Temmuz ayında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Temmuz zam dönemine işaret etti. Bakan Bilgin, yeni düzenleme için, "Bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması geldi. Bakan Bilgin, "Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği,çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var." dedi.
Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.'' açıklamasını yaptı.