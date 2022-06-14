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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi

Bilecik'te rüşvet soruşturması kapsamında görevden alınan Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP'den ihraç edildi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi
Ekleme: 14.06.2022 - 11:41 Güncelleme: 14.06.2022 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi
Bilecik'te rüşvet soruşturması kapsamında görevden alınan Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP'den ihraç edildi.

CHP'Lİ TANJU ÖZCAN, KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Öte yandan, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

KARAR OY BİRLİĞİ İLE

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şöyle dedi:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından, bir süredir ortaya konulan tutum ve davranışlar Genel Merkezimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Tanju Özcan bu kapsamda Genel Merkezimiz tarafından pek çok kez sözlü olarak uyarılmıştır. Ayrıca, bir kadın hemşehrisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve 'uyarı' ile cezalandırılmıştır. Tanju Özcan'ın 'uyarı' cezasının ardından, 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi toplantısında bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözleri Merkez Yönetim Kurulumuzun 13 Haziran 2022 tarihli toplantısında, kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

KORUMA KARARI VERİLMİŞTİ

Tanju Özcan, belediye meclis toplantısında AK Parti'li Çınar'a yönelik sözleri ile ilgili tepkiler üzerine sosyal medya hesabından, meclis toplantısındaki konuşmasını paylaşarak "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye yazmıştı. Meclis üyesi Hacer Çınar, Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yapmış, mahkeme, 'tedbir' talebini kabul ederek Hacer Çınar hakkında Tanju Özcan'a karşı 30 gün süreyle koruma kararı vermişti.
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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi
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