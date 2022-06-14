Benzine 97 kuruş indirim yapıldı!
Bu gece yarısından sonra pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde benzine 97 kuruş indirim geldi.
Son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol varil fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.
97 KURUŞ İNDİRİM
Buna göre bu geceden itibaren pompaya yansıyacak şekilde benzin litre fiyatında 97 kuruş indirim yapıldı.
İndirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,45 TL'ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,55 TL'ye gerileyecek.
Motorinin litre fiyatı ise 3 büyükşehirde şöyle:
İstanbul'da 27,91 TL, Ankara'da 28,02 TL, İzmir'de 28,01 TL.