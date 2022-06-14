Benzine 97 kuruş indirim yapıldı!

Son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol varil fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.Buna göre bu geceden itibaren pompaya yansıyacak şekilde benzin litre fiyatında 97 kuruş indirim yapıldı.İndirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,45 TL'ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,55 TL'ye gerileyecek.Motorinin litre fiyatı ise 3 büyükşehirde şöyle:İstanbul'da 27,91 TL, Ankara'da 28,02 TL, İzmir'de 28,01 TL.