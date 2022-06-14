Başkan Erdoğan, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı!

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Devletimizin en köklü kuruluşları arasında yer alan, ülkemizin her bir tarafında fedakarca hizmette bulunan Jandarma Genel Komutanlığımızın 183. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Teşkilatımızın aziz şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.' ifadelerini kullandı.