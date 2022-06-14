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Başkan Erdoğan, Ankara'da sel felaketinden etkilenen bölgeyi inceledi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Ankara'nın Akyurt ilçesinde helikopterle incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan, Ankara'da sel felaketinden etkilenen bölgeyi inceledi!
Ekleme: 14.06.2022 - 15:35 Güncelleme: 14.06.2022 - 16:08 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Ankara'da sel felaketinden etkilenen bölgeyi inceledi!
Türkiye son günlerinde bahar yağışlarının etkisi altında.

Birçok şehirde aşırı yağışlar sele ve su baskınlarına neden oldu.

Bu doğal efetlerden en çok etkilenen il ise başkent Ankara oldu. Ankara son günlerini yağmur ve su baskınlarıyla geçirdi.

Bazı ilçelerde hayatı felç eden yağışlar nedeniyle yaşanan sellerde toplamda 4 kişi hayatını kaybetti.

Tüm imkanlar seferber edildi
Halen yağışların devam ettiği şehirde yaraları sarmak için çalışmalar ise başladı.

Felaket esnasında kurtarma çalışmalarını takip etmek için önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra tespit çalışmaları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı murat Kurum bölgeye gitti.

Başkan Erdoğan, Ankara'da sel felaketinden etkilenen bölgeyi inceledi!

Cumhurbaşkanı havadan inceledi
Devlet tüm imkanları ile yaşananlardan zarar gören halkın yaralarını sarmaya çalışırken bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgeye gitti.

Erdoğan yaşanan felaketi havadan incelerken sahadaki ekiplerle de telefon bağlantısı ile bilgi aldı.
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