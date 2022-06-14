Bakan Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri bir araya geldi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele alınmıştır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele alınmıştır' denildi.