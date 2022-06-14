  • USD: 17,23 - 17,27
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Akar: Yunan siyasetçiler gerilimi tırmandırıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Yunanistan ya da başka bir ülke için tehdit unsuru olmadığını belirterek, "İki ülke arasındaki sorunlar, konuşmalar, toplantılar, ziyaretler, diyalog olmadan çözülemez. Biz diyalog istiyoruz. Ne yazık ki belirli Yunan siyasetçiler, kendi siyasi ve kişisel hırsları uğruna bazı eylemleri ve söylemleri destekliyorlar, gerilimi tırmandırıyorlar." dedi.

Bakan Akar: Yunan siyasetçiler gerilimi tırmandırıyor
Ekleme: 14.06.2022 - 14:05 Güncelleme: 14.06.2022 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar: Yunan siyasetçiler gerilimi tırmandırıyor
NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı İstanbul'da düzenlendi.
Toplantıya TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi Ahmet Yıldız, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyeleri Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Taner Yıldız, İlhan Kesici ve Utku Çakırözer, Yunan tarafını temsilen ise Manousos Konstantinos Voloudakis, Spilios Livanos ve Andreas Loverdos katıldı.

Bakan Akar toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Yunanistan ya da başka hiçbir ülkeye tehdit unsuru oluşturmadığını belirterek, sorunların diyalog olmadan çözülemeyeceğini vurguladı.

"TÜRKİYE, TERÖR, MÜLTECİ VE DİĞER ZORLUKLAR İLE AVRUPA ARASINDA BARİYERDİR"

Bakan Akar NATO'nun açık kapı politikasını desteklendiğini belirterek "Yakın bir zamanda Kuzey Makedonya aramıza katıldı. Finlandiya ve İsveç Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini, terörist örgütler bağlamında, anlamalıdır. Bizim Kürtlerle hiçbir sorunumuz yok. Herhangi bir etnik kimlikle de sorunumuz yok. PKK/YPG Kürtleri temsil etmiyor. DAEŞ'in İslam'ı temsil etmemesi gibi. PKK/YPG ile Kürtleri eşit görmek, Kürt kardeşlerimize hakarettir. NATO müttefiki olarak Türkiye, Avrupa ve terör arasındaki son bariyerdir. Mülteciler ve diğer zorluklar konusunda da Türkiye bariyer görevi görmektedir. Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyeli'ye ev sahipliği yaptık. Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz ve bu Türkiye'nin omuzladığı bir yük oldu. Avrupa'nın ve ötesinin faydasına yönelik olarak bu yapıldı" şeklinde konuştu.

"BİZ YUNANİSTAN İLE ARAMIZDAKİ SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN DİYALOG İSTİYORUZ"

Bakan Hulusi Akar, "Türkiye olarak, karasuları, hava ve kıta sahası, tatbikat ve benzeri sorunları, samimi olarak barışçıl çözüme ulaştırmak istiyoruz. Bu konuda çok samimiyiz. İki ülke arasındaki sorunlar, konuşmalar, toplantılar, ziyaretler, diyalog olmadan çözülemez. Biz diyalog istiyoruz. Biz bu bölgenin zenginliğini, adil bir şekilde, birlikte barışçıl bir gelenek inşa ederek paylaşmak istiyoruz. Ne yazık ki belirli Yunan siyasetçiler, kendi siyasi ve kişisel hırsları uğruna bazı eylemleri ve söylemleri destekliyorlar, gerilimi tırmandırıyorlar." dedi.

"TEK AMACIMIZ HAKLARIMIZI KORUMAK"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO üyeleri olarak yapay silahlanma programları ve 'ittifak içerisinde ittifaka' ihtiyaç olmadığını belirterek "Bu ikili meseleleri doğrudan ve iyi niyetle ele almaktansa Yunan dostlarımız AB ile konuşuyor. Bu ikili meselelerimizi adeta, AB'nin, ABD'nin ya da NATO'nun meseleleri gibi sunmaya çalışıyorlar. Üçüncü tarafları ikili meselelere dahil etmek yardımcı olmaz. Komşu ve müttefikimiz Yunanistan'a mesajımız şudur; Türkiye hiçbir zaman Yunanistan'a ya da başka bir ülkeye tehdit unsuru teşkil etmemiştir. Bizim kimsenin toprağı ya da hakları üzerinde iddiamız talebimiz yoktur. Şunun altını çizmek isterim, bizim tek amacımız haklarımızı ve çıkarlarımızı uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde korumaktır. Yunanistan ile 4'ncü güven arttırıcı toplantıları yapmak istiyoruz ama buna hala cevap alamadık" diye konuştu.

Türksat 5B hizmete alındı! Başkan Erdoğan'dan Türksat 6A ve iMECE açıklaması...
Eski HDP Milletvekili Öker gözaltına alındı
KKTC'de Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı
Bakan Dönmez: Türkiye doğal gaz sektöründe Avrupa'nın en büyük dördüncü piyasası
CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın tecavüz dosyası hakkında flaş gelişme! HSK soruşturma başlattı
Bakan Akar: Yunan siyasetçiler gerilimi tırmandırıyor
Şişli’de İBB'nin su borusu patladı, daireyi atık su bastı
Rüşvetçi CHP'li Bülent Öz görevden alındı!
İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali'nde vapura zarar verdiler!
Miçotakis'e kötü haber: ABD'nin ayakta alkışladığı liderlerin biri ortada kaldı diğeri halkın saldırısına uğradı
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi
Afrin'den Amanoslara sızmaya çalışan teröristler silahlarıyla birlikte ele geçirildi! Bakan Soylu'dan DBP'li Saliha Aydeniz'e tepki: Bedeli ağır olacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması: Temmuz zammı için yeni düzenleme mesajı
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Şımarttıklarının yaptıklarına göz mü yumacaksın, sesin neden çıkmıyor?
Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü
Yunanistan'ı korkutan rapor! Son provokasyonun nedeni ortaya çıktı!
Beşiktaş’taki otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! O hayasızlar hakkında soruşturma
Benzine 97 kuruş indirim yapılacak!
CHP, Tanju Özcan'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
TSK ve SMO askeri operasyon için hazır: Eller tetikte gözler terör mevzilerinde!
Süper Ay altında İstanbul manzarası...

Süper Ay altında İstanbul manzarası...

iPhone 14 kamera özellikleri sızdırıldı

iPhone 14 kamera özellikleri sızdırıldı

Dünya Mars'taki keşfi konuşuyor: Bir şehir büyüklüğünde 'izleyen göz' keşfedildi

Dünya Mars'taki keşfi konuşuyor: Bir şehir büyüklüğünde 'izleyen göz' keşfedildi

Yıllık izin hakkı ile ilgili flaş detay! Bayram ve hafta sonu tatilleri…

Yıllık izin hakkı ile ilgili flaş detay! Bayram ve hafta sonu tatilleri…

Dünya gündemini sarsan skandal! Polis merkezinde 20 kadını kamera önünde soyup...

Dünya gündemini sarsan skandal! Polis merkezinde 20 kadını kamera önünde soyup...

Ev kiralarına sınır gelmişti! ATO Başkanı Gürsel Baran'dan iş yeri kiralarına çözüm talebi!

Ev kiralarına sınır gelmişti! ATO Başkanı Gürsel Baran'dan iş yeri kiralarına çözüm talebi!