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Beyaz Gazete
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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Şımarttıklarının yaptıklarına göz mü yumacaksın, sesin neden çıkmıyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Kadıköy'de DBP Milletvekili Saliha Aydeniz'in polise yumruk attığı olayla ilgili sessizliğini koruyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, "Şımarttıklarının yaptıklarına göz mü yumacaksın, sesin neden çıkmıyor?" dedi. Bahçeli, Kamışlı'da ABD askerleri ile PYD/PKK'lı teröristlerin beraber devriye atmasına değindi, "ABD'li askerlerin teröristlerle ne işi vardı? Dost musunuz, düşman mı?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Şımarttıklarının yaptıklarına göz mü yumacaksın, sesin neden çıkmıyor?
Ekleme: 14.06.2022 - 10:41 Güncelleme: 14.06.2022 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Şımarttıklarının yaptıklarına göz mü yumacaksın, sesin neden çıkmıyor?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. İstanbul Kadıköy'de yaşanan olaylara değinen Bahçeli, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bahçeli, 'Şımarttıklarının yaptıklarına göz mü yumacaksın, sesin neden çıkmıyor? Terörle mücadelenin safında mısın, değil misin? Bu sorulara cevap vermen milletimizin en doğal beklentisidir. CHP yönetimi sırat köprüsündedir.' ifadelerini kullandı.

'BELEDİYE YÖNETİMİ LAF ÜRETME, POLEMİK YAPMA YERİ DEĞİLDİR'

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

'Türkiye, zillete düşmüş siyasetçileri hak etmemektedir. Belediye yönetimi laf üretme, polemik yapma yeri değildir. Millete layıkıyla hizmet etme merciidir. Tam tersi bir niyet ve siyaset içinde olanlara da milletimiz gereken cevabı verecektir. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

Van'da 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çok büyük bir alanda hissedilmiştir. Vanlı kardeşlerimize çok geçmiş olsun diyorum.

Ayrıca İtalya'nın Lucca kentinde, Eczacıbaşı'nda görev yapan 4 vatandaşımızın da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmiştir. Ailelerine ve Eczacıbaşı Holding'e başsağlığı diliyorum.

CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ

Hem Ankara hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları sel taşkınlarını, doğa olaylarını vurgun yemişçesine seyretmiştir. Meteoroloji uyarılarına rağmen hiçbir adım atılmamış, hiçbir önlem alınmamıştır. Basiretsiz yönetim vatandaşımzı yüzüstü bıraktı.

ABD'YE TERÖR TEPKİSİ

Terörle mücadelede karşımızda yalnızca teröristler yoktur. Ardında teröristlere ikmal ve ikbal kaynağı olan üniformasız barbarlar vardır. Teröristlerle gezenlerin hangi müttefiklik hukukundan bahsetmeye yüzü olacaktır? Terörle mücadele karşımızda yalnızca teröristler yoktur. Teröristler kukla, kuklacılar ise mazisi kapkara odaklardır. Kamışlı'da ABD askerleri ile PYD/PKK'lı teröristlerin beraber devriye atması neyin mesajıdır? ABD'li askerlerin teröristlerle ne işi vardı?

Bizim endişelerimizin hukuku sırf Finlandiya ve İsveç ile sınırlı değil. ABD'nin bölücü terör örgütü can ciğer kuzu sarması halinde bulunması izahı çok zor olacak ikiyüzlülüktür, asıl endişemiz bu sinsiliktir. Türk milleti dostun da düşmanın da mert olmasını bekler. Çünkü Türk milleti merttir.

Türkye'nin terörle mücadeleden dönüşü yoktur.

DBP MİLLETVEKİLİ'NİN POLİSE YUMRUK ATMASI

Toplumsal huzuru bozmak isteyenler bu milletin mensubu olmaz. Hem devletimizden maaş alacaklar, hem de devlete ve milletimize iftiralar atacaklar... Bunların Meclis'te görev yapması zulümdür. İstanbul Kadıköy'de polise el kaldıran, saldıran milletvekili müsvettelerinin TBMM'de yeri olamaz. Bunların dokunulmazlığı derhal kaldırılmalıdır.

KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ

Şımarttıklarının yaptıklarına göz mü yumacaksın, sesin neden çıkmıyor? Terörle mücadelenin safında mısın, değil misin? Bu sorulara cevap vermen milletimizin en doğal beklentisidir. CHP yönetimi sırat köprüsündedir.

YUNANİSTAN İLE ADALAR GERİLİMİ

Yunanistan'a en etkili mesa, Efes-2022 tatbikatı ile verilmiştir. Türkiye'ye düşmanca bakanları uyarıyorum, kahramanlar vatan nöbetindedir.'
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