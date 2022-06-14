Antalya'da feci kaza! 3 genç öldü! Kopan dili 25 metre uzağa fırladı!

Korkunç kaza gece saat 01.00 sularında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi.ANTALYA'DA FECİ KAZAYakup Yıldız'ın kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosiklet, bulvar üzerinde Fevzi Can Derin'e çarptı.3 GENÇ ÖLDÜKazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine gelen sağlık yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında bulunan Sude Özkardeş'in ve Fevzican Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi.YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİKazayı öğrenen 3 kişinin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazada yolun karısına geçmeye çalışan Fevzican Derin'in kuaförlük yaptığı gece evine giderken kendisine motosikletin çarptığı kaydedildi.DİLİ 25 METRE UZAĞA FIRLADI!Yakup Yıldız'ın ise askerden yeni geldiği öğrenildi. Kazada hayatının kaybedenlerin birinin ise kopan dili 25 metre uzağa fırladığı belirlendi.Görgü tanıkları motorun süratli olduğunu ve akrobasik hareketler yaptığını iddia etti.LİSE 3'ÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİSİKazada hayatını kaybeden Sude Özkardeş'in ise Gebiz İmam Hatip Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.Yakınları olanlara inanmak istemeyerek, 'Önümüzdeki yıl üniversite sınavına hazırlanıyordu. Çok başarılı bir öğrenci idi' diyerek gözyaşlarına boğuldu.Öte yandan hayatını kaybeden Sude Özkardeş'in üzerinde, akrabası Saniye Kıran'a ait kimliğin bulunduğu kaydedildi.