  • USD: 17,23 - 17,27
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Antalya'da feci kaza! 3 genç öldü! Kopan dili 25 metre uzağa fırladı!

Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Yakup Yıldız (24) ile arkasında oturan arkadaşı Sude Özkardeş (16) ve çarptığı yaya Fevzican Derin (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatının kaybedenlerin birinin ise kopan dili 25 metre uzağa fırladığı belirlendi.

Ekleme: 14.06.2022 - 15:08 Güncelleme: 14.06.2022 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
Korkunç kaza gece saat 01.00 sularında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Antalya'da feci kaza! 3 genç öldü! Kopan dili 25 metre uzağa fırladı!

ANTALYA'DA FECİ KAZA

Yakup Yıldız'ın kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosiklet, bulvar üzerinde Fevzi Can Derin'e çarptı.

Antalya'da feci kaza! 3 genç öldü! Kopan dili 25 metre uzağa fırladı!

3 GENÇ ÖLDÜ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine gelen sağlık yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında bulunan Sude Özkardeş'in ve Fevzican Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'da feci kaza! 3 genç öldü! Kopan dili 25 metre uzağa fırladı!

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı öğrenen 3 kişinin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazada yolun karısına geçmeye çalışan Fevzican Derin'in kuaförlük yaptığı gece evine giderken kendisine motosikletin çarptığı kaydedildi.

Antalya'da feci kaza! 3 genç öldü! Kopan dili 25 metre uzağa fırladı!

DİLİ 25 METRE UZAĞA FIRLADI!

Yakup Yıldız'ın ise askerden yeni geldiği öğrenildi. Kazada hayatının kaybedenlerin birinin ise kopan dili 25 metre uzağa fırladığı belirlendi.

Antalya'da feci kaza! 3 genç öldü! Kopan dili 25 metre uzağa fırladı!

Görgü tanıkları motorun süratli olduğunu ve akrobasik hareketler yaptığını iddia etti.

Antalya'da feci kaza! 3 genç öldü! Kopan dili 25 metre uzağa fırladı!

LİSE 3'ÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİSİ

Kazada hayatını kaybeden Sude Özkardeş'in ise Gebiz İmam Hatip Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Antalya'da feci kaza! 3 genç öldü! Kopan dili 25 metre uzağa fırladı!

Yakınları olanlara inanmak istemeyerek, 'Önümüzdeki yıl üniversite sınavına hazırlanıyordu. Çok başarılı bir öğrenci idi' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'da feci kaza! 3 genç öldü! Kopan dili 25 metre uzağa fırladı!

Öte yandan hayatını kaybeden Sude Özkardeş'in üzerinde, akrabası Saniye Kıran'a ait kimliğin bulunduğu kaydedildi.

Antalya'da feci kaza! 3 genç öldü! Kopan dili 25 metre uzağa fırladı!

Antalya'da feci kaza! 3 genç öldü! Kopan dili 25 metre uzağa fırladı!

Antalya'da feci kaza! 3 genç öldü! Kopan dili 25 metre uzağa fırladı!
Türksat 5B hizmete alındı! Başkan Erdoğan'dan Türksat 6A ve iMECE açıklaması...
Eski HDP Milletvekili Öker gözaltına alındı
KKTC'de Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı
Bakan Dönmez: Türkiye doğal gaz sektöründe Avrupa'nın en büyük dördüncü piyasası
CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın tecavüz dosyası hakkında flaş gelişme! HSK soruşturma başlattı
Bakan Akar: Yunan siyasetçiler gerilimi tırmandırıyor
Şişli’de İBB'nin su borusu patladı, daireyi atık su bastı
Rüşvetçi CHP'li Bülent Öz görevden alındı!
İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali'nde vapura zarar verdiler!
Miçotakis'e kötü haber: ABD'nin ayakta alkışladığı liderlerin biri ortada kaldı diğeri halkın saldırısına uğradı
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi
Afrin'den Amanoslara sızmaya çalışan teröristler silahlarıyla birlikte ele geçirildi! Bakan Soylu'dan DBP'li Saliha Aydeniz'e tepki: Bedeli ağır olacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması: Temmuz zammı için yeni düzenleme mesajı
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Şımarttıklarının yaptıklarına göz mü yumacaksın, sesin neden çıkmıyor?
Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü
Yunanistan'ı korkutan rapor! Son provokasyonun nedeni ortaya çıktı!
Beşiktaş’taki otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! O hayasızlar hakkında soruşturma
Benzine 97 kuruş indirim yapılacak!
CHP, Tanju Özcan'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
TSK ve SMO askeri operasyon için hazır: Eller tetikte gözler terör mevzilerinde!
Süper Ay altında İstanbul manzarası...

Süper Ay altında İstanbul manzarası...

iPhone 14 kamera özellikleri sızdırıldı

iPhone 14 kamera özellikleri sızdırıldı

Dünya Mars'taki keşfi konuşuyor: Bir şehir büyüklüğünde 'izleyen göz' keşfedildi

Dünya Mars'taki keşfi konuşuyor: Bir şehir büyüklüğünde 'izleyen göz' keşfedildi

Yıllık izin hakkı ile ilgili flaş detay! Bayram ve hafta sonu tatilleri…

Yıllık izin hakkı ile ilgili flaş detay! Bayram ve hafta sonu tatilleri…

Dünya gündemini sarsan skandal! Polis merkezinde 20 kadını kamera önünde soyup...

Dünya gündemini sarsan skandal! Polis merkezinde 20 kadını kamera önünde soyup...

Ev kiralarına sınır gelmişti! ATO Başkanı Gürsel Baran'dan iş yeri kiralarına çözüm talebi!

Ev kiralarına sınır gelmişti! ATO Başkanı Gürsel Baran'dan iş yeri kiralarına çözüm talebi!