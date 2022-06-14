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Ankara yine sele teslim! Ev ve iş yerlerini su bastı!

Ankara'da etkili olan sağanak sonrası caddeler göle dönerken, araçlar yolda kaldı. Birçok noktada su baskınları meydana geldi, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ni de su bastı.

Ekleme: 14.06.2022 - 18:05 Güncelleme: 14.06.2022 - 18:14 / Editör: Ozge Selin
Ankara yine sele teslim! Ev ve iş yerlerini su bastı!
Başkentte 4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından bugün öğleden sonra yine sağanak etkili oldu. Şiddetli yağmur, Ankara'nın birçok ilçesinde etkili olurken caddeler yine göle döndü.

Suyla kaplanan yollarda sürücüler, araçlarıyla güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Yağış ile birlikte bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çankaya ilçesinde alışveriş merkezi ile fabrikayı da su bastı.

Alışveriş merkezinin önünde oluşan su birikintisi nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Bazı kişiler, iş yerlerine dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Akyurt, Beypazarı ve Haymana ilçelerinde de etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ DE SU BASTI
Çankaya'da bulunan Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde de su baskını meydana geldi. Büyükelçiliğin Twitter'daki hesabından, su basan elçilik binasından görüntü paylaşıldı.

'Bu yağmurlar hiç bitmeyecek mi? Şiddetli sağanak nedeniyle büyükelçiliğin bazı bölümlerini bugün tekrar su bastı' mesajıyla paylaşılan görüntüde, personelin suyu tahliye etmeye çalıştığı görüldü.
Ankara yine sele teslim! Ev ve iş yerlerini su bastı!
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