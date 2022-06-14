Ankara emniyeti 'Süpürme' için düğmeye bastı... 8 ilde aranan 75 şüpheliye eş zamanlı baskın!

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 8 ilde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği "süpürme" operasyonu ile darbe indirdi. 132 ekip ve 400 kişilik personelle gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat polisleri ve narkotik köpekleri de katıldı.

Türkiye'nin teminatı olan gençleri zehirlemeye çalışan 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye bastı.TORBACILAR SÜPÜRÜLDÜSabah saatlerinde 'süpürme' adı verilen eş zamanlı operasyonda, 75 şüphelinin yakalanması için 8 ilde belirlenen 76 adrese baskın düzenlendi. Toplam 132 ekip ve 400 kişilik personelle gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat polisleri ve narkotik köpekleri de katıldı.Belirlenen adreslerdeki şüpheliler gözaltına alınırken, narkotik köpekleriyle evlerde arama yapıldı. Narkotik ekiplerinin operasyona yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.