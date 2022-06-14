Ankara'da yağış devam ediyor! Hayat felç oldu!

Ankara'a bir haftadır devam eden sağanağın etkilerinin en çok hissedildiği yer olan Mamak'ta hayat zaman zaman durma noktasına geldi. Altyapı yetersizliği sebebiyle her yağış sonrası ilçede sular altında kalarak bozulan yollar vatandaşların olumsuz etkilenmelerine sebep olurken, sürücüler de bir kazaya kurban gitmemek için ecel terleri döktü.Yollardan güçlükle geçen araçların da zaman zaman çukurlara girmesi trafikte olumsuz anlar yaşanmasına neden oldu. Bazı vatandaşların evlerini su basarken, binalarının zemin katı sel suları altında kalan çevre sakinleri ise sorunlarının çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.Binalarının zemininde çöpler biriktiğini söyleyen Tahsin Dön, 'Her yağış yağdığı zaman bu apartmanın altı şerden kurtulmuyor. Bu parkı yapmış oldukları yerde rögarlar tamamıyla su almıyor ve bizim buraya dökülüyor. Şu anda çok mağdur durumdayız. Ekip gönderdiler, 'buraya dolduğu için temizlik yapamayız, yağmur kesildikten sonra tekrar haber verin, gelelim temizleyelim' dediler. Yalnız temizleme önemli değil, bizim duvarımızın yükselmesi gerekiyor. Yükselmediği müddetçe de oradan gelen parktan gelen su buraya doğru geliyor. Ev sahipleri çok mağdur durumda. Ne yapacağımızı, ne edeceğimizi şaşırdık. Şu anda bir kamyon pislik var burada onları aldırmak istiyoruz ve özellikle şu duvarın yapılması, o parktan bu tarafa su geçmemesini istiyoruz' ifadelerini kullandı.Ankara'daki sağanakta bir kişi hayatını kaybederken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Eskişehir'de olduğu öğrenildi. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde bir araya geldiği, Mansur Yavaş'ın da Eskişehir'deki toplantıya katıldığı bildirildi.Ankara Valiliği; 10 Haziran 2022 tarihinde yaptığı açıklamada yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulunmuştu. Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilmişti.Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedilmişti.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara Valiliği'nin uyarısına rağmen Eskişehir'e gitmesi tepki topladı. Vatandaşların tepkisi şöyle:Aslan Değirmenci: 'Çapsız diyeceğim olmayacak! Bir haftadır Ankara için sel ve dolu uyarısı yapılıyor, Mansur Bey Eskişehir'de cirit atıyor! Olacak iş değil! Oluyor ama…'Mustafa Sevencan: 'Alın size bir balıkçı hikayesi daha. Düşün artık milletin yakasından' Mehmet Kamil Yıldırım: 'Yazık oldu vatandaşlarımıza' Fahri Gündoğdu: 'Ankara'da üst üste yapılan yağış uyarılarına rağmen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir'de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya gelmiş. Millet diye bir dertleri yok...'AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer: 'Sirkeli'de dere taştı. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin olay yerinde ve vatandaşların içindeydi. Günlerdir Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri ve yetersizlikleri bu şehri mağdur ediyor. Mansur Yavaş'ı gören var mı?'