Ankara'da selin faturası ağır oldu! Alt yapı çöktü, birçok bina yıkılacak, Mansur Yavaş kayıp...

Ankara'da hafta sonundan bu yana etkili olan sağanak ilk olarak cumartesi günü Ankara'nın Altındağ, Mamak ve Çankaya ilçelerinde yıkıma neden oldu. Sel Ankara'nın eskiyen ve tel tel dökülen altyapısını gözler önüne serdi.Altındağ'a bağlı Tatlar Mahallesi'nde araç içerisinde sel sularına kapılan rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit (27) cumartesi günü hayatını kaybetti.Bölgede Ramazan Gök'ün kayıp olduğu bilgisi alınması üzerine İçişleri Bakanlığı koordinesinde AFAD, Jandarma ve polis arama kurtarma, komandolar, itfaiye, AKUT, ANDA, HAK, İHH ekipleri çalışma başlattı. AFAD Başkanı Yunus Sezer 350 kişinin Gök'ü aradığını söyledi. Dün akşam saatlerinde Gök'ün cesedine ulaşıldı.AKYURT'TA 2 ÖLÜMPazar günü sel suları Akyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Selde mahsur kalan Muhammed Şahin (21) elektrik akımına kapılarak, Teberik Köyü'nde yaşayan Mustafa Demirel (67) selden kaçarken düşerek öldü. Şahin dün Seyyid Burhaneddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.22 BİNA ACİL YIKILACAKAltındağ, Çankaya, Haymana, Mamak ilçelerinde 49 bina, 121 bağımsız bölümde tespit yapıldı. 22 bina ve 45 bağımsız bölüm acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olarak belirlendi. Altındağ'da ise 34 büyükbaş, 22 küçükbaş hayvan telef oldu, 40 ton saman ve 50 ton yem zayi oldu.'EL BİRLİĞİ İÇİNDE ZARARLARI TELAFİ EDECEĞİZ'Mustafa Demirel , Akyurt Teberik Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı. Daha sonra bölgede inceleme yapan Kurum, "Yapıların tespitlerini belediyelerimizle birlikte yapacağız ve yeni binaların yapımını gerçekleştireceğiz, zararları telafi edeceğiz" dedi. Selin başkenti vurduğu ilk gün Eskişehir'e gittiği anlaşılan Başkan Mansur Yavaş, dün cenazelere de katılmadı.KOYUNLARI OTLATIRKEN SELE KAPILDIHaziran ayının ortasında yurt genelinde dolu ve sel etkili oluyor. Karaman'ın Aşağı Erenkavak Köyü'nde dere kenarında koyun otlatırken sel sularına kapılan Şehrivani Canıvar (35) kaybolurken yanında bulunan eşi Fatih ve oğlu kaçmayı başardı. Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, 5 çocuk annesi Canıvar'ın cansız bedenini kaybolduğu yerin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde buldu. Konya'da şehir merkezinde bir haftadır aralıklarla devam eden sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.Kayseri'de tarım işçilerinin kaldığı çadırları sel basarken, Kayseri'de önceki akşam yaşanan selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor. Yahyalı ilçesinde hayvanlar telef olurken, tarım alanlarında büyük zarar oluştu.YILDIRIM İSABET EDEN ÇOBAN ÖLDÜSivas'ın Hafik ilçesi Pusat Köyü'nde keçilerini otlatan Ahmet Ünal'a (72) ve keçilerine yıldırım isabet etti. Ünal hayatını kaybederken, 6 keçisi telef oldu. Sivas'ın Gemerek ilçesinde ise sağanak yağış nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.YAĞMURLU HAVAYI DENIZDE DUYURDUMUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde dalış okulunun sahibi olan Önder Diktaş, havanın yağışlı olacağını ilginç bir şekilde duyurdu. Takım elbiseyle Dalyan koyuna dalan Diktaş, 5 metre derinlikte sandalyeye oturup, balıklar arasında rengârenk şemsiyesini açtı.AMASYA VE ÇORUM'DA HORTUMAmasya'da sağanak yağış sele dönüştü. Bazı vatandaşlar araçlarının sele kapılmaması için uğraşarak, araçlarını selden uzaklaştırmaya çalıştı. Kentte ayrıca hortum oluştu. Çorum'da da hem sel hem de hortum yaşandı. Hortum nedeniyle evlerin çatıları uçarken, elektrik direkleri ve ağaçlar yerinden söküldü. Can kaybı yaşanmadı.YOZGAT'TA BIR METRE DOLUYozgat'ın özellikle Akdağmadeni ilçesinde etkili olan dolu, bazı noktalarda bir metreye kadar ulaştı. Sebze ve meyve bahçeleri büyük zarar görürken, sokakları dolduran dolu, iş makineleriyle temizlenebildi. Muşallikalesi Köyü'nde yaşayan Kenan Önal "Ömrümde görmediğim bir yağış oldu.Bahçelerde büyük zarar var. Tesellimiz can kaybı olmaması" dedi. Camilerden yapılan anonslarla köylülerin dikkatli olması istendi. Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan 1090 rakımlı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de dolu yağışı etkili oldu. Etraf beyaza bürünürken, ufak çaplı taşkın ve seller oluştu.MAHSUR KALANLAR KEPÇEYLE KURTARILDIAdana'nın Kozan ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yağış nedeniyle Düzağaç Mahallesi'ndeki dere taştı. Derenin taşması sonucu bazı evler ve belediyeye ait mesire alanını su bastı, araçlar suda sürüklendi. Bölgede mahsur kalan kişiler kepçe yardımıyla kurtarıldı.SU BIRIKINTISINE DÜŞEN ÇOCUK BOĞULDUAğrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çiftlik Köyü'nde yaşayan 11 yaşındaki Muhammed Koçyiğit, önceki gün yağan yağmur nedeniyle evlerinin yakınında oluşan su birikintisine düştü. Dengesini kaybederek düştüğü belirlenen küçük çocuk, köylüler tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen seğlık ekipleri, Koçyiğit'in öldüğünü belirledi.