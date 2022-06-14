Afrin'den Amanoslara sızmaya çalışan teröristler silahlarıyla birlikte ele geçirildi! Bakan Soylu'dan DBP'li Saliha Aydeniz'e tepki: Bedeli ağır olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:"Size son gelişmeyi söyleyeyim. Şu anda Afrin'de, Amanoslar'a sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber arkadaşlarımız ele geçiriyor."İçişleri Bakanı Soylu'dan, DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz açıklaması:"Polisimize karşı girişilen davranışı bedeli ağır olacaktır. Orada sadece durmak suretiyle, yasa dışı bir gösteriyi, bir terör gösterisini engellemeye çalışan ve bunda muvafık olan, polisimize karşı bu davranışın bedeli ağır olacaktır.""BUNLAR MİLLETVEKİLİ DEĞİL, BUNLAR YÜZ KARASIDIR""Bunu da açık söylüyorum. Duran Kalkan'ın talimatıyla harekete geçen milletvekilleri çiğiliklerini, yozluklarını, aşağılıklarını bu millete yansıtmayı, biz temizlemeden terörle mücadele sona ermeyecektir. Bunlar milletvekili değil, bunlar yüz karasıdır. Ve ifade etmek istiyorum. Duran Kalkan talimat verdi. Tam bir aydır HDP denilen PKK'nın siyasi uzantısı acaba biz Gemlik'te sözde tecride karşı nasıl Apo'ya yönelik bir destek yürüyüşü yapabileceğiz anlayışında. Arkadaşlara talimat verdim. Terörist cenazesinde hangi muameleyi bu milletvekillerine yapıp onları terörist cenazesine sokmuyorsanız bir çocuk katilinin terörist başının ve bir caninin Gemlik'te sözde bütün Türkiye'den getirip yürüyüşüne de aynı şekilde müsaade etmeyeceksiniz."