  • USD: 17,23 - 17,27
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Afrin'den Amanoslara sızmaya çalışan teröristler silahlarıyla birlikte ele geçirildi! Bakan Soylu'dan DBP'li Saliha Aydeniz'e tepki: Bedeli ağır olacak

İçişleri Bakanı Soylu Afrin'de Amanoslar'a sızmak isteyen teröristlerin silahlarıyla beraber ele geçirildiğini açıkladı. Kadıköy'de polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'le ilgili de konuşan Bakan Soylu, "Bunlar milletvekili değil, bunlar yüz karasıdır. Polisimize karşı girişilen davranışı bedeli ağır olacaktır." ifadelerini kullandı.

Afrin'den Amanoslara sızmaya çalışan teröristler silahlarıyla birlikte ele geçirildi! Bakan Soylu'dan DBP'li Saliha Aydeniz'e tepki: Bedeli ağır olacak
Ekleme: 14.06.2022 - 12:54 Güncelleme: 14.06.2022 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
Afrin'den Amanoslara sızmaya çalışan teröristler silahlarıyla birlikte ele geçirildi! Bakan Soylu'dan DBP'li Saliha Aydeniz'e tepki: Bedeli ağır olacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:

"Size son gelişmeyi söyleyeyim. Şu anda Afrin'de, Amanoslar'a sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber arkadaşlarımız ele geçiriyor."

İçişleri Bakanı Soylu'dan, DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz açıklaması:

"Polisimize karşı girişilen davranışı bedeli ağır olacaktır. Orada sadece durmak suretiyle, yasa dışı bir gösteriyi, bir terör gösterisini engellemeye çalışan ve bunda muvafık olan, polisimize karşı bu davranışın bedeli ağır olacaktır."

"BUNLAR MİLLETVEKİLİ DEĞİL, BUNLAR YÜZ KARASIDIR"
"Bunu da açık söylüyorum. Duran Kalkan'ın talimatıyla harekete geçen milletvekilleri çiğiliklerini, yozluklarını, aşağılıklarını bu millete yansıtmayı, biz temizlemeden terörle mücadele sona ermeyecektir. Bunlar milletvekili değil, bunlar yüz karasıdır. Ve ifade etmek istiyorum. Duran Kalkan talimat verdi. Tam bir aydır HDP denilen PKK'nın siyasi uzantısı acaba biz Gemlik'te sözde tecride karşı nasıl Apo'ya yönelik bir destek yürüyüşü yapabileceğiz anlayışında. Arkadaşlara talimat verdim. Terörist cenazesinde hangi muameleyi bu milletvekillerine yapıp onları terörist cenazesine sokmuyorsanız bir çocuk katilinin terörist başının ve bir caninin Gemlik'te sözde bütün Türkiye'den getirip yürüyüşüne de aynı şekilde müsaade etmeyeceksiniz."
Türksat 5B hizmete alındı! Başkan Erdoğan'dan Türksat 6A ve iMECE açıklaması...
Eski HDP Milletvekili Öker gözaltına alındı
KKTC'de Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı
Bakan Dönmez: Türkiye doğal gaz sektöründe Avrupa'nın en büyük dördüncü piyasası
CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın tecavüz dosyası hakkında flaş gelişme! HSK soruşturma başlattı
Bakan Akar: Yunan siyasetçiler gerilimi tırmandırıyor
Şişli’de İBB'nin su borusu patladı, daireyi atık su bastı
Rüşvetçi CHP'li Bülent Öz görevden alındı!
İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali'nde vapura zarar verdiler!
Miçotakis'e kötü haber: ABD'nin ayakta alkışladığı liderlerin biri ortada kaldı diğeri halkın saldırısına uğradı
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi
Afrin'den Amanoslara sızmaya çalışan teröristler silahlarıyla birlikte ele geçirildi! Bakan Soylu'dan DBP'li Saliha Aydeniz'e tepki: Bedeli ağır olacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması: Temmuz zammı için yeni düzenleme mesajı
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Şımarttıklarının yaptıklarına göz mü yumacaksın, sesin neden çıkmıyor?
Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü
Yunanistan'ı korkutan rapor! Son provokasyonun nedeni ortaya çıktı!
Beşiktaş’taki otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! O hayasızlar hakkında soruşturma
Benzine 97 kuruş indirim yapılacak!
CHP, Tanju Özcan'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
TSK ve SMO askeri operasyon için hazır: Eller tetikte gözler terör mevzilerinde!
Süper Ay altında İstanbul manzarası...

Süper Ay altında İstanbul manzarası...

iPhone 14 kamera özellikleri sızdırıldı

iPhone 14 kamera özellikleri sızdırıldı

Dünya Mars'taki keşfi konuşuyor: Bir şehir büyüklüğünde 'izleyen göz' keşfedildi

Dünya Mars'taki keşfi konuşuyor: Bir şehir büyüklüğünde 'izleyen göz' keşfedildi

Yıllık izin hakkı ile ilgili flaş detay! Bayram ve hafta sonu tatilleri…

Yıllık izin hakkı ile ilgili flaş detay! Bayram ve hafta sonu tatilleri…

Dünya gündemini sarsan skandal! Polis merkezinde 20 kadını kamera önünde soyup...

Dünya gündemini sarsan skandal! Polis merkezinde 20 kadını kamera önünde soyup...

Ev kiralarına sınır gelmişti! ATO Başkanı Gürsel Baran'dan iş yeri kiralarına çözüm talebi!

Ev kiralarına sınır gelmişti! ATO Başkanı Gürsel Baran'dan iş yeri kiralarına çözüm talebi!