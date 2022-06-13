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Beyaz Gazete
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YSK üyelerine hakaret cezasız kalmadı! Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tazminat şoku daha!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkemeden bir tazminat şoku daha. 7 YSK üyesine hakaret eden ve üye Refik Eğri'nin soyadıyla alay eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 37 bin 500 lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

YSK üyelerine hakaret cezasız kalmadı! Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tazminat şoku daha!
Ekleme: 13.06.2022 - 12:48 Güncelleme: 13.06.2022 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
YSK üyelerine hakaret cezasız kalmadı! Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tazminat şoku daha!
Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 31 Mart 2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrasında, kararı veren 7 YSK üyesine hakaret eden ve üye Refik Eğri'nin soyadıyla alay eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 37 bin 500 lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, 7 YSK üyesine yönelik olarak kullandığı, 'Çete mensubu' ifadeleri dolayısıyla 'hakaret', üyelerden Refik Eğri'ye yönelik, 'Eğri, soyadı ne kadar doğru değil mi?' ifadeleri dolayısıyla da 'kişilik haklarına saldırı' suçlamasıyla Kılıçdaroğlu'na dava açılmıştı. Yargılamayı yapan mahkeme heyeti, Kılıçdaroğlu'nu daha yüksek bir tazminata mahkum etti.

YSK üyelerine hakaret cezasız kalmadı! Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tazminat şoku daha!

Yerel mahkemenin kararı sonrasında hükümle ilgili olarak itirazda bulunuldu. İtiraz sonrasında dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ne geldi.

Burada itirazı inceleyen mahkeme üyeleri, yeniden karar vererek Kılıçdaroğlu'nun 37 bin 500 lira tazminat ödemesine hükmetti. Sabah'ta yer alan habere göre, istinafın bu kararı sonrasında hüküm kesinleşmiş oldu.

Kılıçdaroğlu, YSK üyeleriyle ilgili, 'Çete mensubu üyelerin adlarını okuyorum. Erhan Çiftçi, Nakiddin Buğday, Faruk Kaymak, Refik Eğri, soyadı ne kadar doğru değil mi? İlhan Hanağası, Zeki Yiğit, Muharrem Akkaya. Bunlar Yüksek Seçim Kurulunda görev yapan çete mensubu sözde hâkimlerdir' ifadelerini kullanmıştı.
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