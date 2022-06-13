  • USD: 17,06 - 17,09
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yaz ortası yağan yarım metre dolu hayatı felç etti

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yer yer 50 santimetreyi bulan dolu birikintisi nedeniyle evlerin önü kapandı, araçlar dolu altında kaldı.

Ekleme: 13.06.2022 - 13:51 Güncelleme: 13.06.2022 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Yaz ortası yağan yarım metre dolu hayatı felç etti
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan yağış yerini doluya bıraktı. Dün akşam saatlerinde Muşalikalesi köyü ve Kirsinkavağı köyü arasında yaklaşık yarım saat boyunca meydana gelen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yer yer 50 santimetreye kadar ulaşan dolu birikintisi nedeniyle bazı evlerin önü kapanırken, araçlar da dolu altında kaldı. Yaz günü kış mevsiminin yaşandığı ilçede, tarım arazileri de büyük hasar gördü. Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, dolu yağışının ardından temizlik ve kurtarma çalışması başlattı.

Dolu yağışı sonrası Yozgat Valisi Ziya Polat, Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, dolu yağışından etkilenen Akdağmadeni Muşalikalesi köyünde incelemede bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Polat, tarım arazileri ve köy içindeki hasar tespit çalışmalarının ekipler tarafından en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Akşam saatlerinde ilçemiz genelinde başlayan yağış özellikle Muşalikalesi köyü ve Kirsinkavağı köyü arasında şiddetli dolu şeklinde etkisini göstermiş ve ne yazık ki sel ve ani su baskınları yaşanmıştır. Tarımsal alanların tahrip olduğu afette en büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. İlk saatlerden itibaren belediye ekiplerimiz sahada olup vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için tüm gücüyle çalışmasına devam etti. Afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz' açıklamalarında bulundu.
Başkan Erdoğan’dan polise yumruk atan HDP'li vekile sert tepki: Bunun adı kalleşliktir, namussuzluktur!
CHP'li İBB'de işçi kıyımı! İşçiler İkna odaları, mobbing ve daha fazlasına tepki gösterdi
CHP'li İBB Teoman'a 300 bin lira ödedi!
Guantanamo'nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları
YSK üyelerine hakaret cezasız kalmadı! Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tazminat şoku daha!
İngiltere'de son 72 yılın en büyük krizi!
Hindistan'da İslam düşmanlığı: Hazreti Muhammed'e hakareti protesto eden bazı Müslümanların evleri yıkıldı!
Melih Gökçek döneminde Ankara'daki ağaçlandırma çalışmaları adeta ders niteliğinde!
İtalya'daki helikopter kazasında 4 Türk yaşamını yitirmişti! Şüpheler artıyor! Kaza mı sabotaj mı?
İsrail ordusu: Lübnan'da yok edilecek binlerce hedef belirledik
Erdoğan'ın 'Şaka yapmıyorum' çıkışını yorumlayan Yunan sunucu 'Bu bir savaş tehdidinin ötesinde' diyerek Türk donanmasının gücünü anlattı
Sürekli açıklık ve israf edebiyatı yapıyordu! CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Boğaz'da milyonluk düğün!
Ankara'da selin bilançosu ağırlaşıyor! 3 kişi öldü, 1 kişi kayıp!
Sanayi üretimi açıklandı
ABD ve YPG/PKK'dan Türkiye sınırında ortak devriye yaptı!
Karadeniz Gazı için bir ilk! Başkan Erdoğan bugün katılacak!
Ankara selde boğuşurken bildiri peşinde koştu! Mansur Yavaş, İmamoğlu'nu örnek aldı!
Evlerine dönen Suriyelilerden çağrı: Korkmayın gelin
Bakan Soylu 'Kılıçdaroğlu müsebbibi sensin' diyerek duyurdu: Terörist başı için yürümek isteyene müsaade etmeyiz
Kumpasa devam: FETÖ'cüler firarda bile rahat durmuyor
KIA EV6 Türkiye'de resmen satışta: Fiyatıyla şoke etti

KIA EV6 Türkiye'de resmen satışta: Fiyatıyla şoke etti

Bitcoin ve kripto paralar Fed faiz kararı öncesi darbe yedi!

Bitcoin ve kripto paralar Fed faiz kararı öncesi darbe yedi!

Türk donanması 'milli gözlerle' görüyor

Türk donanması 'milli gözlerle' görüyor

Yaz ortası yağan yarım metre dolu hayatı felç etti

Yaz ortası yağan yarım metre dolu hayatı felç etti

Pompalı cinayetindeki gerçek şoke etti! Kediye değil kendisine 'Gel oğlum' dediğini sanmış

Pompalı cinayetindeki gerçek şoke etti! Kediye değil kendisine 'Gel oğlum' dediğini sanmış

Türkiye’nin ilk mini vurucu İHA’sı 'KARGU' TSK'ya teslim edildi!

Türkiye’nin ilk mini vurucu İHA’sı 'KARGU' TSK'ya teslim edildi!