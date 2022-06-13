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Türkiye tarihinin en büyük keşfi! Başkan Erdoğan Zonguldak'ta!

Türkiye’nin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası’ndaki gazı karaya taşıyacak denizaltı borularının döşenmesine bugün başlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filyos'ta Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde açıklama yapması bekleniyor.

Türkiye tarihinin en büyük keşfi! Başkan Erdoğan Zonguldak'ta!
Ekleme: 13.06.2022 - 18:01 Güncelleme: 13.06.2022 - 18:07 / Editör: Ozge Selin
Türkiye tarihinin en büyük keşfi! Başkan Erdoğan Zonguldak'ta!
Karadeniz'de 2020'de bulunan doğal gazı vatandaşın kullanımına sunmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 540 milyar metreküp doğal gazı karaya taşıyacak borular, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün denize inecek.

Başkan Erdoğan'ın Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde açıklama yapması bekleniyor.

SON SEVKİYATIN BU AY İÇİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

'Kömürün başkenti' olarak bilinen, son keşifle doğal gazın da başkenti olarak anılmaya başlayan Zonguldak'ın, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki limanda çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre ilerliyor.

Şu ana kadar 12 metre uzunluğunda yaklaşık 21 bin borunun limana indiği Filyos'ta son sevkiyatın da bu ay içinde tamamlanması planlanıyor.

GÜNLÜK 10 MİLYON METREKÜP GAZ ÜRETİLEREK 2023'TE ŞEBEKEYE VERİLECEK

Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak. Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.

KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZ REZERVİ 540 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI

Başkan Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı. Bu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti.

Erdoğan, 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı.

Karadeniz'deki gaz rezervi, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından toplam 540 milyar metreküpe ulaşmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de gelecek yıl Karadeniz gazının mutfaklarda kullanılacağını açıklamıştı.
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