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Türk donanması 'milli gözlerle' görüyor

Mavi vatanın güvenliğinde görev alan deniz platformları, milli olarak geliştirilen elektro-optik sistemlerle görüş sağlıyor. Son teknolojiyle donatılan sistemler güvenlik güçlerine destek oluyor.

Ekleme: 13.06.2022 - 13:45 Güncelleme: 13.06.2022 - 13:51 / Editör: Ozge Selin
Türk donanması 'milli gözlerle' görüyor
ASELSAN, termal sistemler, lazer mesafe ölçer, lazer işaretleyici, lazer uyarı sistemleri, gündüz görüş kameraları ve görüntü yoğunlaştırıcılı gece görüş cihazlarının tasarım ve üretimleri ile ilgili yürütülen çalışmalarla üstün kabiliyetlere sahip elektro-optik sistemler oluşturuyor.


Bu sayede görüşün zayıf veya sınırlı olduğu gece, sis, pus gibi doğal hava koşulları ile toz, duman, yangın ve kamuflaj gibi muharebe sahası koşullarında, kullanıcıların karşı unsurlara üstünlük sağlaması mümkün oluyor.

Lazer sistemlerle de kullanıcıya mesafe bulma, güdüm, karşı tedbir, aktif görüntüleme ve algılama gibi konularda üst düzey imkanlar sağlanıyor.


GENİŞ UYGULAMA ALANLARI BULUNUYOR

ASELSAN'ın geliştirdiği elektro-optik sistemlerin kara, hava ve deniz platformlarında geniş uygulama alanları bulunuyor.

Elektro-optik sistemler,

Kısa sürede yerli ve milli kabiliyetlerle geliştirilen Ahtapot, Kırlangıç, Orfoz, Martı gibi yüksek performanslı elektro-optik ürünler, botlardan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya kadar farklı tiplerdeki deniz araçlarında görev yapmaya başladı.

TÜRK DONANMASINA 'MİLLİ GÖZ'

ASELSAN Denizgözü Ürün Ailesi'nde yer alan elektro-optik sistemler, halen 6 büyük gemi, yaklaşık 50 bot ve liman savunma amaçlı olarak kullanılan insansız deniz araçlarında kullanılıyor. Bir anlamda 'kör' olan dev gemiler milli sistemlerle görüyor.


Son olarak denizaltı periskoplarında kullanılan termal kameraları millileştiren ASELSAN, böylece denizaltılar için de çözüm setleri oluşturmaya başladı.

Silahsız insansız deniz araçları için Denizgözü-Kırlangıç elektro-optik keşif ve gözetleme sistemini kullanıma sunan ASELSAN, öz kaynaklı Ar-Ge projesiyle de yurt dışında kullanılan, insansız hava araçlarındaki CATS'in deniz tipini ülkeye kazandırmaya çalışıyor.

SİLAHLI İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARINA ÇÖZÜM YOLDA
Keşif-gözetleme ve düşman unsurlara angaje olabilecek insansız deniz araçları için Türkiye'de 4 konsorsiyum çalışmalar yürütülüyor.


DENİZİN ÜSTÜ TAMAM SIRA DENİZALTLARINDA

Yürütülen çalışmalarla Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıkları nezdinde elektro-optik alandaki tüm ihtiyaçları karşılayabiliyor.
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