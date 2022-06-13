Sürekli açıklık ve israf edebiyatı yapıyordu! CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Boğaz'da milyonluk düğün!

Küresel krizin etkisindeki dünya ülkelerine oranla Türkiye'de hükümet, ekonomik adımlarla bu krizi en asgari zararla atlatmak için çalışıyor.Türkiye'nin ekonomi alanındaki mücadelesini görmezden gelen anamuhalefet, 'Kriz sadece Türkiye'de var' algısı oluşturmaktan geri durmuyor. O isimlerden biri de CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu…LÜKS OTELDE ŞATAFATLI DÜĞÜNCHP'li vekil dünyaevine girmesiyle yeniden gündeme geldi. Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun düğünlerini Boğaz'da bulunan ultra lüks bir otelde yaptı.CHP'li birçok ismin katıldığı lüks nikah töreninde çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı.Tuba Torun, düğününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!Sosyal medya üzerinden attığı hemen her mesajda açlık ve israf konularını gündeme getirip, küresel krizde devlet yönetimini suçlayan Erdoğdu'nun şatafatlı düğünü tepkileri de beraberinde getirdi.Sosyal medya kullanıcıları Erdoğdu'yu, attığı tweetleri hatırlatarak eleştirdi.