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Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehit olduğunu bildirdi. şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı.

Ekleme: 13.06.2022 - 15:40 Güncelleme: 13.06.2022 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımladığı taziye mesajında, 'Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök, bugün şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.' ifadelerine yer verdi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu!

ŞEHİT ATEŞİ TOKAT'A DÜŞTÜ
Pençe- Kilit Harekat bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök, teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit oldu. Gök'ün şehadet haberi, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tosunlar köyünde oturan ailesine ulaştı.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu!

Zarife ve Zühtü Gök çiftinin 5 çocuğunun üçüncüsü ve bekar olan Gök'ün ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Şehadet haberini alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün cenazesi yarın köyde düzenlenecek olan törenle toprağa verilecek.
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