Müstafi Tümamiral Cihat YaycıCHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'in skandal sözlerine büyük tepki !

Müstafi tümamiral Cihat Yaycı Türker Akıncı'ya konuştu. CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'in skandal sözlerine büyük tepki gösterdi. Yaycı, "Bunlar vatan haini. Yazıklar olsun..." ifadelerini kullandı.Türker Akıncı'ya konuşan Yaycı, "Buna ben vatan hainliği derim. Ve bunlar gelip Türkiye Cumhuriyeti'ni teslim ettiler. Yazıklar olsun. Bu millete havale ediyorum ben bunları." dedi.