Melih Gökçek döneminde Ankara'daki ağaçlandırma çalışmaları adeta ders niteliğinde!

Van'da gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, şehirleri değerlendirirken Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'i de başkan olduğu dönem gerçekleştirdiği yeşillendirme çalışmaları sebebiyle övdü. Başkan Erdoğan şunları söyledi; 'Melih Gökçek, özellikle ağaçlandırmaya çok önem verdi. Sadece bizim fidanlardan değil ithal yetişmiş ağaçlar almak suretiyle Ankara'yı güzelleştirdi. Ama bu dönemde Ankara'da böyle ağaçlandırma yok. İstanbul'da İzmir'de hiçbirinde bulamazsınız yok. Çünkü yeşil bizimle Ankara'da da İstanbul'da da var oldu.'Melih Gökçek'in belediye başkanlığı zamanında Ankara'da yeşil alanlar kişi başına 2 m2'den, 20 m2'ye çıkarken bu rakam Mansur Yavaş'ın döneminde 19,5 m2'ye düştü. Melih Gökçek, zamanına AnkaPark'a elleriyle birçok ağaç dikmişti.Gökçek aynı zamanda birçok itirazlara, karşı çıkmalara rağmen, Dikmen Vadisi'ni de aldığı ağaçlarla adeta bir ormana dödüştürdü.