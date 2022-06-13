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Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!

İsrail'in UNESCO miras alanında bulunan Beit She'arim'de yeni keşfedilen bir mağaradaki mezar, arkeoloji dünyasını şaşırttı. 1800 yıllık mezarın Yahudi bir adama ait olduğu düşünülüyor. Mezarın üzerindeki kan kırmızısı yazıda ise adamın tehditleri yer alıyor. Uzmanlar, bu uyarının o dönemde sıklıkla yapılan 'mezarı tekrar kullanma için açma' uygulamasına engel olmak için yazıldığını ifade etti.

Ekleme: 13.06.2022 - 16:38 Güncelleme: 13.06.2022 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!
İsrail'in Beit She'arim kentinde bulunan antik bir nekropolde yeni bir mağara keşfedildi.

Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!

Mağaranın içinde ise 1800 yıl öncesine ait olan ve isminin Jacob olduğu öğrenilen bir adamın mezarı bulundu. Yazının ise kırmızı bir boya ile yazılması ayrıca dikkat çekti.

Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!

Hayfa Üniversitesi'nden olayı araştıran arkeolog Adi Erlich, mezarın ebedi istirahat yeri olarak seçildiğini ifade etti.

Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!

Bu keşif, UNESCO Dünya Miras Alanı'nda son 65 yılda tespit edilen ilk yazıt. Mezar ve yazının geç Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu düşünülüyor.

Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!

Mezarın ise üzerindeki yazılardan dolayı lanetli olduğu düşünülüyor. Yazının üstünde ise '60 yaşındaki Yaakov Ha'Ger, bu mezarı açan herkesi lanetlemeye yemin eder ve kimse ondan kaçamaz' yazıyor.

Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!

Erlich, o dönemlerde mezarların tekrar kullanılmak için sık sık açıldığını, uyarının da bu nedenle yapıldığına dikkat çekti.

Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!

Aynı zamanda arkeologlar, yüzler yıl önce ölmüş bu kişinin isteğine saygı duydu. Mezarı şimdilik açmayı düşünmüyorlar.

Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!

Ancak kazı yapılmamasına rağmen keşif, arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!

UNESCO Dünya Miras Alanı içinde olan Beir She'arim MS 2. yüzyılın önde gelen hahamı Judah HaNasi'nin son dinlenme yeri olarak kabul ediliyor.

Mağara, bir yıl önce İsrail Doğa ve Parklar Kurumu'nda çevreci olan Yonatan Orlin tarafından tesadüfen keşfedildi.
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