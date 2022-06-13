Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!

İsrail'in Beit She'arim kentinde bulunan antik bir nekropolde yeni bir mağara keşfedildi.Mağaranın içinde ise 1800 yıl öncesine ait olan ve isminin Jacob olduğu öğrenilen bir adamın mezarı bulundu. Yazının ise kırmızı bir boya ile yazılması ayrıca dikkat çekti.Hayfa Üniversitesi'nden olayı araştıran arkeolog Adi Erlich, mezarın ebedi istirahat yeri olarak seçildiğini ifade etti.Bu keşif, UNESCO Dünya Miras Alanı'nda son 65 yılda tespit edilen ilk yazıt. Mezar ve yazının geç Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu düşünülüyor.Mezarın ise üzerindeki yazılardan dolayı lanetli olduğu düşünülüyor. Yazının üstünde ise '60 yaşındaki Yaakov Ha'Ger, bu mezarı açan herkesi lanetlemeye yemin eder ve kimse ondan kaçamaz' yazıyor.Erlich, o dönemlerde mezarların tekrar kullanılmak için sık sık açıldığını, uyarının da bu nedenle yapıldığına dikkat çekti.Aynı zamanda arkeologlar, yüzler yıl önce ölmüş bu kişinin isteğine saygı duydu. Mezarı şimdilik açmayı düşünmüyorlar.Ancak kazı yapılmamasına rağmen keşif, arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.UNESCO Dünya Miras Alanı içinde olan Beir She'arim MS 2. yüzyılın önde gelen hahamı Judah HaNasi'nin son dinlenme yeri olarak kabul ediliyor.Mağara, bir yıl önce İsrail Doğa ve Parklar Kurumu'nda çevreci olan Yonatan Orlin tarafından tesadüfen keşfedildi.